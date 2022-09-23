Çinli otomobil şirketi Chery yeni stratejisini duyurdu

Çinli otomobil şirketi Chery, ’Yaoguang 2025’ stratejisini duyurdu. Ayrıca şirket yeni konsept modelini de tanıttı.

Çinli otomobil şirketi Chery, geçtiğimiz hafta Çin’in Anhui bölgesi şehirlerinden Wuhu’da ’Yaoguang 2025 Chery Teknoloji Günü’ etkinliğini düzenledi. Etkinlikte çok sayıda gelişmiş teknolojiler anlatıldı. Ayrıca etkinlikte yeni bir konsept model de tanıtıldı. ’Yaoguang 2025’ stratejisini duyuran şirket, 13 temel teknoloji sistemi kuracak.

Yapılan açıklamaya göre, E0X araç platformunun beş özelliğe sahip olduğu belirtildi. Bu özellikler, esnek bant genişliği, esnek alan, etkin elektrik sürüş, rahat sürüş kontrolü, güvenlik ve hafif ağırlık olarak dikkat çekiyor.