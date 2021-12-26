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Çin’in Shenzhou-13 misyonundaki taykonotlar uzay yürüyüşüne çıktı

Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA), Shenzhou-13 misyonundaki taykonotlar ikinci kez uzay yürüyüşüne çıktı.

Bilim ve Teknoloji 26.12.2021, 20:42 26.12.2021, 20:58
Çin’in Shenzhou-13 misyonundaki taykonotlar uzay yürüyüşüne çıktı

Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA), Shenzhou-13 misyonundaki taykonotlar ikinci kez uzay yürüyüşüne çıktı.

Çin’in 6 ay sürecek olan en uzun insanlı uzay görevi kapsamında 3 mürettebatı taşıyan Shenzhou-13 mekiği, uzay istasyonunun çekirdek modülü Tianhe’ye 16 Ekim’de kenetlenmişti. Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA) tarafından yapılan açıklamada, Shenzhou-13 misyonundaki Ye Guangfu ve Zhai Zhigang adlı taykonotların uzay yürüyüşüne çıktığı ifade edilerek, panoramik kameranın kaldırılması ve mal taşımacılığının test edilmesi gibi bir dizi operasyon gerçekleştirecekleri aktarıldı.

CMSA, Ye’nin ana modülün kapağını Pekin saatiyle 18.44’de açtığını belirterek, Çin tarafından geliştirilen Feitian uzay tulumlarını giyen Ye ve Zhai’nin sırasıyla ana modülden 18.50 ve 19.37’de dışarı çıktığı açıklandı.

CMSA, diğer mürettebat Wang Yaping’in ise, mekanik kolu çalıştırmak ve araç dışı operasyonları yürütürken taykonotları desteklemek için yer kontrol merkezi ile çalışmak üzere ana modülde kaldığını aktardı.

CMSA ayrıca, ana modül dışındaki operasyonların normal bir iş haline geldiğini kaydederek, taykonotların uzay istasyonunun inşaatın başarılı bir şekilde tamamlanması ve istikrarlı çalışması için daha fazla araç dışı operasyon gerçekleştireceğini açıkladı.

Shenzhou-13 ekibi, 7 Kasım’da gerçekleştirdiği ilk uzay yürüyüşünün ardından bugün ikinci uzay yürüyüşüne çıktı.

6 ay yörüngede kalacaklar

Shenzhou-13 ekibi, ülkenin ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştiren taykonotu Zhai Zhigang, Çin’in uzay istasyonunu ziyaret edip araç dışı faaliyetler gerçekleştirecek ilk kadın taykonot olan Wang Yaping ve uzaya ilk kez çıkan taykonot Ye Guangfu’dan oluşuyor. Shenzhou-12 mürettebatının 3 aylık görev süresinin ardından yörüngeye gönderilen ekibin 6 ay yörüngede kalarak Çin’in insanlı uzay görevi süresinde yeni bir rekora imza atması planlanıyor. Taykonotlar uzayda geçireceği 6 ayın ardından dönüş kapsülünü kullanarak Çin’in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi’ndeki Dongfeng’e iniş yapacak.

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