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Çin’de yürüyüşe çıkarılan robot köpek görenleri şaşırttı
Çin’in Şanghay kentinde sokakta dolaştırılan robot köpek görenleri şaşırttı.
Bilim ve Teknoloji 08.01.2022, 18:16
Çin’in Şanghay kentinde sokakta dolaştırılan robot köpek görenleri şaşırttı.
Robotlar, gündelik hayatımızın bir parçası olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Çin’in Şanghay kentinde sokakta dolaştırılan robot köpek görenlerin büyük ilgisini çekti. Robot köpeğin, saniyede 4,7 metreye varan bir hızda yürüyebildiği ve tek şarjla 1,5 saatin üzerinde çalışabildiği ifade edildi.
Robot köpeklerin, insanlara eşlik etmelerinin yanı sıra arama ve kurtarma görevlerinde de kullanılabildiği aktarıldı.