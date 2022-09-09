Çin’de robot taksi uygulaması yaygınlaşıyor

Çin’de teknoloji devi Baidu’nun geliştirdiği robot taksi uygulaması ülke genelinde kullanılmaya hazırlanıyor.

Otonom sürüş teknolojileri alanındaki küresel rekabette başı çeken ülkelerden biri olan Çin, farklı şehirlerde robot taksi hizmetlerini deniyor. Çinli teknoloji devi Baidu’nun geliştirdiği araçların, otonom sürüş hizmetleri platformu Apollo Go ile ülke genelinde hizmet vermesi planlanıyor.

Apollo Go, başkent Pekin’in de aralarında bulunduğu dört kentte ticari amaçlı otonom sürüş hizmeti veriyor. Araçlarda beklenmedik durumlarda müdahalede bulunmak üzere güvenlik amaçlı bir sürücü de bulunuyor. Öncelikle belirlenen kentlerdeki pilot bölgelerde test edilen araçların, gelecekte şehir içinde de yaygın şekilde hizmet vermesi planlanıyor. Apollo Go’nun araçları, Wuhan ve Chongqing kentlerinde de toplam 45 kilometrekarelik alanda hizmet vermeye başlayacak. Kullanıcılar, mobil uygulamalar üzerinden ücret karşılığında robot taksileri bulundukları yere çağırabilecek. Şirket, otonom sürüş hizmetlerini 2030 yılına kadar 100 kente genişletmeyi hedefliyor.

Baidu 6. nesil otonom aracı tanıttı

Baidu’nun geliştirdiği 6. nesil otonom araç olan Apollo RT6, sökülebilir direksiyonlu tasarımıyla önceki modellerden ayrılıyor. Temmuz 2022’de lansmanı yapılan yeni modelin Çin’de 2023 yılında yollara çıkması planlanıyor. Baidu’nun şu ana kadarki en gelişmiş otonom sürüş sistemi olan L4’ü kullanan Apollo RT6, 8 LiDAR ve 12 kamera dahil olmak üzere 38 sensörüyle keskinliği yüksek ve uzun mesafeli algılama becerisiyle donatıldı.

Çin’de 30’dan fazla kentte test sürüşleri yapıldı

2000 yılında kurulan Baidu şirketi, son yıllarda yapay zeka ve otonom sürüş teknolojileri alanına yaptığı yatırımlarla gündeme gelmişti. Çin’in en çok kullanılan arama motorunu geliştiren ve online reklam hizmetleri alanında öncü olan Baidu, 2017 yılında Apollo akıllı sürüş platformunu hizmete sokmuştu. 2022 yılının Nisan ayı sonu itibarıyla Çin’deki 30’un üzerinde kentte test sürüşleri yapıldı.

Otonom sürüş teknolojisi ve yapay zeka geliştikçe yasal düzenlemeler de güncelleniyor. Baidu, Ağustos ayında Çin hükümetinden “tamamen sürücüsüz” taksi hizmeti verme onayı alan ilk şirket oldu.

Baidu, sahip olduğu binden fazla üst düzey otonom sürüş patenti ile de dünyada patent sayısı bakımından ilk sırada yer alıyor. Şirket açıklamasına göre, şu ana dek yapılan toplam 32 milyon kilometrelik test sürüşü esnasında toplanan verilerle sistem algoritmalarının sürekli geliştiği ve önemli tecrübeler edinildiği ifade edildi.