Çin, yörüngeye yeni test uydusu fırlattı

Çin, Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi’nden Dünya yörüngesine yeni bir test uydusu fırlattı.

Çin, Dünya yörüngesine yeni bir test uydusu gönderdi. Ülkenin kuzeybatısında bulunan Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi’nden Kuaizhou-11 Y2 taşıyıcı roket ile fırlatılan VHF Veri Değişim Sistemi (VDES) test uydusu, VDES ve Otomatik Tanımlama Sistemi’nin (AIS) iletişim testi ve anahtar teknolojileri doğrulaması için kullanılacaktır.

Pekin saatiyle 09.15’te fırlatılan uydunun başaralı şekilde yörüngeye yerleştiği aktarıldı. Çin, söz konusu fırlatma ile 23’üncü kez Kuaizhou-11 roketini kullanmış oldu.