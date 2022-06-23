Çin, uzaya uzaktan algılama özellikli 3 uydu fırlattı

Çin, Sichuan eyaletinden uzaya uzaktan algılama özellikli 3 adet Yaogan-35 uydusu fırlattı.

Çin, uzaya yeni uydular gönderdi. Çin’in Sichuan eyaletindeki Xichang Uydu Fırlatma Merkezi’nden Pekin saatiyle 10.22’de uzaktan algılama özellikli 3 adet Yaogan-35 uydusunu Long March-2D taşıyıcı roket ile uzaya fırlattı. Uydular, fırlatmanın ardından başarılı şekilde yörüngeye girerken, Yaogan-35 uydularının ikinci partisi olduğu belirtildi. Uydular, temel olarak bilimsel deneyler, arazi kaynakları araştırmaları, tarımsal ürünlerin verim tahmini ve afet önleme ve azaltma için kullanılacak.

Bu fırlatma ile Long March serisi taşıyıcı roketler 424’üncü görevini başaralı şekilde gerçekleştirmiş olurken, Çin geçtiğimiz yıl 6 Kasım’da 3 adet Yaogan-35 uydusu fırlatmıştı.