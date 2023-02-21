Çin mali turbolardan kaynaklanan sorunlar

Turbo ustası Yücel Yaşasın, Çin malı turbo malzemelerin araçlardan bir takım problemlerin oluşmasına sebep olduğunu belirterek, “Çin malı turboların fiyatı hem çok pahalı, hem de kalitesi düşüktür” dedi.

Eskişehir’de turbo bakım ve ustalığı yapan Yücel Yaşasın, vatandaşların ekonomik şartlardan dolayı Çin malı turbo malzemeleri taktırdığını ifade etti. Ucuz ve orijinal olmayan ürünlerin otomobillere daha fazla zarar verdiğine değinen usta Yaşasın aynı zamanda turbo tamirinde yaptıkları işlemleri anlattı. A seviye malzemelerin aracın performansına iyi bir katkı sağladığını dile getiren Yaşasın, “Çin mallarından dolayı turbonun patlama ihtimali çok yüksektir” diye konuştu.

“Çin turboların patlama ihtimalleri çok yüksek”

Çin malzemesi turbo ürünlerinden bahseden Yaşasın, “Çin malı turboların fiyatı hem çok pahalı, hem de kalitesi düşük seviyededir. Bizim prensibimizde orijinal ürünler, orijinal malzemelerle tamir edilmelidir. Çin malı ürünlerinin kanat çapları, mühendislik açısından uygunsuzdur. Bu durum da parçanın tam hava basamamasına sebep olduğu için motora zarar veriyor. Ayrıca Çin malzemesinden üretilen turboların patlama ihtimalleri çok yüksektir” dedi.

“Birçok esnaf piyasaya orijinal diye Çin malı malzeme satıyor”

“Orijinal malzemelerle turbo tamir edildiğinde ürün sıfır seviyede meydana çıkıyor” diyen Yaşasın, konuyla alakalı olarak sözlerine şöyle devam etti:

“Orijinal malzeme kalite her zaman A seviyededir. Turbonun belirli sıcaklıklara ve basınca dayanıklı olması, araca daha uzun ömür ve performans sağlar. Önemli özelliklerden biri de hava basıncının motora tam olarak ulaşmasıdır. Ekonomik nedenlerden dolayı parçaların pahalanması, insanları etkiliyor. İnsanlar ucuz fiyatlı mallara yöneldiği için sıkıntılar yaşanabiliyor. Birçok esnaf piyasaya orijinal ürün diye Çin malı malzemeler satıyor. Bu durum biraz düşüncesizlik ve işi bilmezlikten kaynaklanıyor. Malzemelerin bir turbo ustasına götürülerek orijinal olup olmadığının belirlenmesi her zaman daha iyidir.”

“Duruma göre ürünü sıfır parçalarla yenileriz”

Turbo bakım ve onarımından bahseden Yaşasın, “Öncelikle turbonun sorununu tespit ederiz. Probleme dışarıdan bakarak çözmeye çalışır ve araç sahibine bildirip işlemlere başlarız. Eğer ötme sesi geliyorsa malzemeyi parçalarız ve deforme olup olmadığını inceleriz. Deforme olmadıysa malzemeyi turbo balans makinesine bağlayıp yağ durumunu kontrol ederiz. Duruma göre ürünü sıfır parçalarla yenileriz. Yani içerisindeki burç, sekman, tamir takımı ve kanatlarını elden geçiririz. Aynı zamanda VNT sistemi dediğimiz bir malzeme daha var. Bu da turboyu belirli seviyelerde açar ve kapatır. Çekiş düşüklüğü varsa veskeyt (westegate) durumuna, ötme sesinde ise milin yamukluğuna ve parçalanıp parçalanmadığına bakarız” diyerek sözlerini tamamladı.