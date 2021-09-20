Son Dakika
ABD’li ilaç şirketi Pfizer, Alman ortağı BioNTech ile geliştirdiği Covid-19 aşısının 5-11 yaş arasındaki çocuklar için etkili ve güvenli olduğunu açıkladı.
Çin'den kendi ülkesinin şirketine kısıtlama: TikTok 40 dakika, sabah 6 ile gece 12 arasında kullanılacak
Çin'de TikTok'a 14 yaş ve altındakiler için 40 dakika limiti getirildi. Gençlerin internet bağımlılığını azaltmak için TikTok'un Çin versiyonu Douyin'in kullanımı sabah 6 ile gece 12 arasında ve 40 dakika ile sınırlandırıldı.
Bilim ve Teknoloji 20.09.2021, 13:17 20.09.2021, 13:22
Çin'de alınan yeni karara göre, gençlerin internet bağımlılığıyla mücadele etmek amacıyla TikTok'un Çin versiyonu Douyin'e süre kısıtlaması getirildi.
Buna göre, gençlerin Douyin'de vakit geçirme vakitleri kısıtlanırken, bu vakit de sabah 6 ile gece 12 arasında sınırlandırıldı. 14 yaş altı çocuklar, Douyin'de yalnızca 40 dakika vakit geçirebilecek.
Douyin'in sahibi ByteDance ise, yeni politikanın uygulanabilmesi için, çocuklarının hesaplarını doğrulaması konusunda çocuklara yardımcı olmalarını istedi.