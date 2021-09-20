Çin'den kendi ülkesinin şirketine kısıtlama: TikTok 40 dakika, sabah 6 ile gece 12 arasında kullanılacak

Çin'de alınan yeni karara göre, gençlerin internet bağımlılığıyla mücadele etmek amacıyla TikTok'un Çin versiyonu Douyin'e süre kısıtlaması getirildi.

Buna göre, gençlerin Douyin'de vakit geçirme vakitleri kısıtlanırken, bu vakit de sabah 6 ile gece 12 arasında sınırlandırıldı. 14 yaş altı çocuklar, Douyin'de yalnızca 40 dakika vakit geçirebilecek.

Douyin'in sahibi ByteDance ise, yeni politikanın uygulanabilmesi için, çocuklarının hesaplarını doğrulaması konusunda çocuklara yardımcı olmalarını istedi.