Çin, Ay Keşif projesi kapsamında Chang’e 5’i fırlatmaya hazırlanıyor

Çin’in Fuzhou kentinde yapılan 2020 Çin Uzay Konferansı’nda konuşma yapan Yu Dengyun, Chang’e 5 uzay aracının yeni Ay misyonuyla ilgili ilkleri anlattı.



Buna göre, Chang’e 5 Ay yüzeyinde ilk kez örnek toplayacak, Ay’dan ilk kez havalanacak, dünyaya 380 bin kilometre uzaklıktaki Ay yörüngesinde ilk kez insansız kenetlenme gerçekleşecek ve Ay yüzeyinden aldığı toprak örnekleriyle dönen Chang’e 5 ilk kez 11.2 km/s kurtulma hızına ulaşarak yeryüzüne inecek. Yu, önümüzdeki yıllarda Chang’e 6 uzay aracının Ay’ın güney kutbuna gönderilerek örnek almasının planlandığını kaydetti.