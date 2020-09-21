banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
"Fındık fiyatlarının 25 lira bandını geçmesi gerekiyor"
Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'in heyecanlandıran diyaloğu!
Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'in heyecanlandıran diyaloğu!
21 Eylül Ağustos Altın fiyatları ne kadar?
21 Eylül Ağustos Altın fiyatları ne kadar?
Dolar ne kadar oldu?
Dolar ne kadar oldu?

Çin, Ay Keşif projesi kapsamında Chang’e 5’i fırlatmaya hazırlanıyor

Çin Ay Keşif Projesi Baş Tasarımcı Yardımcısı Yu Dengyun, Çin’in Ay keşif programının istikrarlı olarak ilerlediğini ve yılın sonunda Ay’a Chang’e 5 uzay aracının fırlatılacağını belirtti.

Bilim ve Teknoloji 21.09.2020, 12:32
2
Çin, Ay Keşif projesi kapsamında Chang’e 5’i fırlatmaya hazırlanıyor

Çin’in Fuzhou kentinde yapılan 2020 Çin Uzay Konferansı’nda konuşma yapan Yu Dengyun, Chang’e 5 uzay aracının yeni Ay misyonuyla ilgili ilkleri anlattı.
 
Buna göre, Chang’e 5 Ay yüzeyinde ilk kez örnek toplayacak, Ay’dan ilk kez havalanacak, dünyaya 380 bin kilometre uzaklıktaki Ay yörüngesinde ilk kez insansız kenetlenme gerçekleşecek ve Ay yüzeyinden aldığı toprak örnekleriyle dönen Chang’e 5 ilk kez 11.2 km/s kurtulma hızına ulaşarak yeryüzüne inecek. Yu, önümüzdeki yıllarda Chang’e 6 uzay aracının Ay’ın güney kutbuna gönderilerek örnek almasının planlandığını kaydetti.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 21 Eylül 2020
İmsak 05:18
Güneş 06:44
Öğle 13:02
İkindi 16:28
Akşam 19:11
Yatsı 20:31
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Göztepe 2 4
4. Karagümrük 2 4
5. Beşiktaş 2 4
6. Antalyaspor 2 4
7. Kasımpaşa 2 3
8. Hatayspor 1 3
9. Sivasspor 2 3
10. Erzurumspor 2 3
11. Fenerbahçe 1 3
12. Kayserispor 2 3
13. Konyaspor 1 1
14. Gaziantep FK 2 1
15. Trabzonspor 2 1
16. Gençlerbirliği 2 1
17. Malatyaspor 2 1
18. Denizlispor 2 1
19. Çaykur Rizespor 2 0
20. Ankaragücü 1 0
21. Başakşehir 2 0
Takımlar O P
1. Ankara Keçiörengücü 2 6
2. Tuzlaspor 2 4
3. Adanaspor 2 4
4. Adana Demirspor 1 3
5. Balıkesirspor 2 3
6. Ümraniye 1 3
7. Bursaspor 2 3
8. Altınordu 2 3
9. Bandırmaspor 2 3
10. İstanbulspor 2 3
11. Ankaraspor 2 3
12. Akhisar Bld.Spor 2 1
13. Altay 2 1
14. Samsunspor 1 1
15. Eskişehirspor 2 1
16. Giresunspor 2 1
17. Menemen Belediyespor 2 1
18. Boluspor 1 0
Takımlar O P
1. Leicester City 2 6
2. Everton 2 6
3. Arsenal 2 6
4. Liverpool 2 6
5. Crystal Palace 2 6
6. Tottenham 2 3
7. Wolverhampton 1 3
8. Brighton 2 3
9. Leeds United 2 3
10. Chelsea 2 3
11. Newcastle 2 3
12. Aston Villa 0 0
13. Man City 0 0
14. Burnley 1 0
15. M. United 1 0
16. Sheffield United 1 0
17. West Ham 2 0
18. Fulham 2 0
19. Southampton 2 0
20. West Bromwich 2 0
Takımlar O P
1. Granada 2 6
2. Real Betis 2 6
3. Villarreal 2 4
4. Celta de Vigo 2 4
5. Valencia 2 3
6. Osasuna 2 3
7. Getafe 1 3
8. Cádiz 2 3
9. Real Sociedad 2 2
10. Real Madrid 1 1
11. Eibar 2 1
12. Huesca 2 1
13. Real Valladolid 2 1
14. Atletico Madrid 0 0
15. Barcelona 0 0
16. Elche 0 0
17. Sevilla 0 0
18. Levante 1 0
19. Deportivo Alaves 2 0
20. Athletic Bilbao 1 0
banner388banner378