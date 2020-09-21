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Çin, Ay Keşif projesi kapsamında Chang’e 5’i fırlatmaya hazırlanıyor
Çin Ay Keşif Projesi Baş Tasarımcı Yardımcısı Yu Dengyun, Çin’in Ay keşif programının istikrarlı olarak ilerlediğini ve yılın sonunda Ay’a Chang’e 5 uzay aracının fırlatılacağını belirtti.
Bilim ve Teknoloji 21.09.2020, 12:32
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Çin’in Fuzhou kentinde yapılan 2020 Çin Uzay Konferansı’nda konuşma yapan Yu Dengyun, Chang’e 5 uzay aracının yeni Ay misyonuyla ilgili ilkleri anlattı.
Buna göre, Chang’e 5 Ay yüzeyinde ilk kez örnek toplayacak, Ay’dan ilk kez havalanacak, dünyaya 380 bin kilometre uzaklıktaki Ay yörüngesinde ilk kez insansız kenetlenme gerçekleşecek ve Ay yüzeyinden aldığı toprak örnekleriyle dönen Chang’e 5 ilk kez 11.2 km/s kurtulma hızına ulaşarak yeryüzüne inecek. Yu, önümüzdeki yıllarda Chang’e 6 uzay aracının Ay’ın güney kutbuna gönderilerek örnek almasının planlandığını kaydetti.
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