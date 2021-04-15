Cep telefonlarıyla ilgili en çok nelerden şikayet ediliyor?

Akıllı telefonların kullanım alanı yaşamımızda her geçen gün genişliyor. E-posta, çağrı ya da mail üzerinden iletişim kurmanın yanı sıra yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekme, dizi ya da film izleme, oyun oynama gibi birçok alanda bu cep telefonları kullanılıyor. Yaşamlarımızın artık vazgeçilmez bir ürünü olan, günümüzün çoğunu birlikte geçirdiğimiz akıllı cep telefonlarına artan yoğun ilgi beraberinde şikayetleri de getirdi.

Tüketicilerin bir referans kaynağı olarak başvurduğu ve satın alma kararıyla ilgili araştırma yaptığı Şikayetvar akıllı cep telefonlarıyla ilgili en çok şikayet edilen konuları derledi. Verilere göre tüketiciler en çok şarj sorunu yaşarken, dokunmatik ekranlarda yaşanan temassızlık, ekran yansıtma özelliğinin çalışmaması ve uygulama ya da oyunlarda donma en çok dile getirilen sorunlar oldu.

Cep telefonu aksesuar şikayetleri yüzde 228 arttı

2020-2021 (Nisan) verilerini karşılaştıran Şikayetvar’a göre, cep telefonu aksesuarlarında şikayet artış oranı yüzde 228, akıllı saatler ve bilekliklerde yüzde 122 oldu. Cep telefonlarıyla ilgili 2020’de 11 bin 707 olan şikayet sayısı yüzde 45 oranında artarak 2021’de 16 bin 979 oldu. Cep telefonlarıyla ilgili Şikayetvar’a gelen şikayetlerin yüzde 27’si çözüme kavuştu.

2021’in Mart ayında şikayetler zirve yaptı

Cep telefonu sektörü yıllık olarak değerlendirildiğinde 2019’da 4 bin 643 şikayet sayısıyla en çok şikayet edilen ay Temmuz olurken, 2020’de 7 bin 268 şikayet sayısıyla en çok şikayet edilen ay Aralık oldu. 2021’in ilk üç ayına bakıldığındaysa Mart’ta şikayetlerin zirve yaptığı gözlemleniyor. Sadece bir aylık zaman diliminde 7 bin 993 şikayet alan cep telefonu sektöründe en çok şikayet edilen kategorinin ise A segment markalar olduğu gözlemleniyor.