Cep telefonlarına ‘Eco-Rating’ etiketi

Deutsche Telekom, Orange, Telefnica, Telia Company ve Vodafone, daha sürdürülebilir özelliğe sahip cep telefonlarını belirlemek için yeni tüketici etiketini duyurdu.

Avrupa’nın önde gelen 5 mobil operatörü, tüketicilerin en sürdürülebilir özellikteki cep telefonlarını tanımlamasına ve birbiriyle karşılaştırmasına yardımcı olmanın yanında tedarikçilerin çevresel etkisi daha aza cihazlar sunmasını teşvik edecek bir yenilenmeye gitmek ve sektöre yeni bir Çevresel Derecelendirme (Eco Rating) etiketleme planı sunmak için güçlerini birleştirdi.

Proje hakkında şu bilgiler verildi:

Perakende satışlarda akıllı ve farklı özelliklere sahip telefonların üretimi, kullanımı, taşınması ve elden çıkarılması gibi unsurların çevresel etkileri hakkında tutarlı ve doğru bilgiler sağlamak üzere geliştirilen Çevresel Derecelendirme (Eco Rating) girişimi, Deutsche Telekom, Orange, Telefnica (O2 ve Movistar markaları altında faaliyet gösteriyor), Telia Company ve Vodafone tarafından ortaklaşa olarak oluşturuldu. Eco Rating, operatörlerin ve müşterilerinin telefon derecelendirmeyi daha geniş ölçüde yapabilmesini sağlayacak ve daha sürdürülebilir elektronik cihazlara olan talebi teşvik edecek.

12 cep telefonu markasının yeni tüketici telefonları, Eco Rating girişimi tarafından değerlendirilecek. Daha sonra değerlendirilecek telefonların da duyurulması bekleniyor. Ortak girişime dahil olan markalar arasında CAT ve Motorola sağlam ve dayanıklı akıllı telefonların adresi Bullitt Group, Doro, HMD Global - Nokia Telefonları Ana Sayfası, Huawei, MobiWire, Motorola/Lenovo, OnePlus, OPPO, Samsung Electronics, TCL/Alcatel, Xiaomi ve ZTE bulunuyor.

Haziran 2021’den itibaren mobil operatörler, faaliyet gösterdikleri 24 Avrupa ülkesindeki satış noktalarında farklılaşmış Eco Rating etiketlerini kullanmaya başlayacak. Müşteriler, yeni web sitesi ecoratingdevices.com adresinden girişim hakkında daha fazla bilgi edinebilecek ve puanların nasıl hesaplandığını görebilecek.

Ayrıntılı bir değerlendirmenin ardından, her cep telefonuna, tüm yaşam döngüsü boyunca cihazın çevresel performansını belirten 100 üzerinden genel bir Eco Rating puanı verilecek. Eko Derecelendirme etiketi ayrıca, dayanıklılık, onarılabilirlik, geri dönüştürülebilirlik, iklim etkisi ve kaynak verimliliği konularında ek bilgiler de sunarak mobil cihaz sürdürülebilirliğinin beş temel yönünü öne çıkaracak.

5 mobil operatörün Üst Düzey Yöneticileri, Tim Höttges (Deutsche Telekom), Stéphane Richard (Orange), José Mara lvarez-Pallete (Telefnica), Allison Kirkby (Telia Company) ve Nick Read (Vodafone Grup), Eco Rating girişiminin duyurusunu birlikte şöyle yaptı:

“Daha sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek, hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu nedenle, şeffaflığı artıracak ve müşterilerimizin seçtiği telefonların çevresel etkileri konusunda farkındalık yaratmaya yardımcı olacak, birbiriyle uyumlu, sektör çapında bir Çevresel Derecelendirme Planını hayata geçirmenin tam zamanı olduğuna inanıyoruz.

Gelecekte daha fazla üretici ve telekom operatörünü Çevresel Derecelendirme girişimine davet etmeyi dört gözle bekliyoruz ve bu adımın, cep telefonlarında daha döngüsel bir modele geçişi hızlandırmak için tüm sektöre ilham vereceğini umuyoruz".

Eco Rating metodolojisi

Verilen bilgiye göre, cihaz üreticileri tarafından sağlanan bilgileri kullanan Çevresel Derecelendirme (Eco Rating), 19 farklı kriterde eşit ve objektif tutarlığa sahip bir değerlendirme metodolojisi uyguluyor ve bunun sonucunda her cihaza özel bir puan veriliyor. Çevresel Derecelendirme (Eco Rating) ek olarak 5 temel alanda rehberlik sunuyor:

Dayanıklılık: Cihazın sağlamlığı, pil ömrü ve cihaz ve bileşenlerinin garanti sürelerini derecelendiriyor.

Onarılabilirlik: Cihazın tamir edilme kolaylığını derecelendiren bu alan, cep telefonunun tasarımı, yeniden kullanılabilirliği, parça değişimi ve yükseltilebilme potansiyeli sayesinde kullanım ömrünü artırabilecek destekleyici faaliyetleri değerlendiriyor.

Geri dönüştürülebilirlik: Cihaz bileşenlerinin ne kadar etkin bir şekilde kurtarılabileceği, sökülebileceği, bunların olabilmesi için sağlanan bilgilerin ve imalatta kullanılan malzemelerin ne ölçüde geri dönüştürülebileceğini derecelendiriyor.

İklim etkisi: Cihazın tüm kullanım ömrü boyunca salınacak sera gazı emisyonları derecelendiriyor. Buradaki puan ne kadar yüksekse, cihazın iklime olumsuz etkisi o kadar düşük demektir.

Kaynak Verimliliği: Cihazda kullanılan nadir bulunan hammadde (elektronik bileşenlerin üretimi için kullanılan altın gibi) kaynakların tükenmesine yönelik etkiyi derecelendiriyor. Bu alanda puan ne kadar yüksekse, cihazın malzeme bulunabilirliğine yönelik olumsuz etkisi o kadar düşük demektir.

Eco Rating metodolojisi, sektörel bilgilere ve önceki çevresel etiketleme girişimleri aracılığıyla hayata geçirilen en iyi uygulamalara dayanıyor. IHOBE’nin (Ekonomik Kalkınma, Sürdürülebilirlik ve Çevre konusunda uzmanlaşmış bir kamu kuruluşu) teknik desteği ve denetimiyle geliştirilen Eco Rating, cihaz tedarikçilerinin katılımının yanında Avrupa Birliği, ITU-T, ETSI ve ISO’nun en son standartlarının, yönergelerinin ve gereken her yerde en yeni parametrelerin kullanılmasından destek alıyor.