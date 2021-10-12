banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
ALES sonuçları açıklandı!
ALES sonuçları açıklandı!
Yunanistan’daki deprem İzmir’de hissedildi
Yunanistan’daki deprem İzmir’de hissedildi
6 partili parlamenter sistem toplantısı ertelendi
6 partili parlamenter sistem toplantısı ertelendi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adı değişti
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adı değişti

Centric Software 500 PLM projesini kutluyor

Centric Software, Centric PLM’i seçen 500 müşteriyle ortaklığının gerçekleştiğini duyurdu.

Bilim ve Teknoloji 12.10.2021, 14:50
Centric Software 500 PLM projesini kutluyor

Centric Software, Centric PLM’i seçen 500 müşteriyle ortaklığının gerçekleştiğini duyurdu.

Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (PLM) pazarında faaliyet gösteren Centric Software, 150’den fazlası pandemi sonrası olmak üzere, Centric PLM’i seçen 500 müşteriyle ortaklığını kutluyor.

Centric Software Başkanı ve CEO’su Chris Groves, "500. PLM projesini kutlamaktan ve büyümekten gurur duyuyoruz” diyerek, “On yıldan uzun süredir bizimle çalışan ve bize ilham veren müşterilerimizden, Callaway gibi daha yeni ortaklarımıza kadar her müşterimize içtenlikle teşekkür ediyoruz. Müşterilerimizin bize duyduğu güven, bizim inovasyon, endüstri uzmanlığı ve en iyi uygulamaların sınırlarını zorlamaya devam etmemize neden oluyor” ifadelerini kullandı.

Groves, "Bu kadar yenilikçi ve pazar lideri ortakla, bu heyecan verici yolculukta olmaktan gerçekten onur duyuyoruz” diye konuştu.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Celta de Vigo 8 7
16. Cádiz 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1