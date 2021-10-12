Cem Yılmaz'ın NFT eserlerine farklı bir pazarlama stratejisi...

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın geçtiğimiz günlerde NFT dünyasına adım attığı haberini sizlerle paylaşmıştık. Cem Yılmaz, çizdiklerini NFT pazar yeri OpenSea'de satışa sunan Cem Yılmaz, kendi adına açılmış hesabın linkini Twitter üzerinden paylaşmıştı. “CEMYILMAZMCMLXXIII” isimli NFT koleksiyonunun ilk parçasını (000001KIZ) 1 WETH fiyatla listeleyen Cem Yılmaz, 7 gün boyunca devam edecek bir açık artırma başlatmıştı.

Eğer hala bilmeyenler varsa NFT'nin açılımı Non-Fungible Token. Bunu Türkçe'ye değişimi mümkün olmayan para ya da çip olarak çevirebiliriz. Özel bir kriptografik token türü olan NFT, kopyalanamaz ve türünün tek örneği. NFT'nin özgün ve biricik olması, karşılıklı olarak kendi türünden başka bir token ile takasının yapılamamasına yol açar. Bu durumda NFT'ye aktarılan bir sanat eserinin özgünlüğü kolayca doğrulanabilirken eserlerin kopyalamasının da önüne geçiliyor.

NFT dünyasına adım atan ve eserlerine teklifler gelmeye başlayan Cem Yılmaz, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla ilginç bir yeniliğe de imza attı. Yılmaz, NFT olarak sunduğu ikonlardan herhangi bir rengine sahip olan kişilerin, ne zaman nerede isterlerse gösterilerine 2 kişilik davetiye kazandığını söyledi. Cem Yılmaz, siyah beyaz olan ikon sahibinin ise ömür boyu her yerde 2 kişilik kombineye sahip olduğunu belirtti. Ayrıca Cem Yılmaz'ın NFT koleksiyonu da genişlemeye başladı.

Cem Yılmaz'ın OpenSea'deki eserlerine buradan göz atabilir ve eserleri satın almak üzere tekliflerinizi verebilirsiniz. Bu arada belirtelim Cem Yılmaz'ın siyah beyaz eserine verilen en yüksek teklif şimdilik 1.05 ETH olarak kayda geçti, yaklaşık 3780 dolar. 3 gün içinde nasıl değişeceğini ise birlikte göreceğiz.