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Çelikpalas Seyir Terası’na London Eye önerisi

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Çelik Palas’ın atıl durumdaki otelinin yıkılmasıyla hayata geçireceği Seyir Terası Projesi’ne ilginç bir öneri geldi. BKTSV Yönetim Kurulu Üyesi, Tügiad Bursa Yönetim Kurulu Üyesi ve İş insanı Aykon Yılmaz’ın London Eye modeli teklifi herkesimden ve sosyal medyadan büyük destek aldı. Aykon Yılmaz, "Londra’dakinin benzeri dijital destekli dönme dolap projesi Bursa’nın marka değerine katkı sağlayabilir" dedi

Bilim ve Teknoloji 12.02.2022, 13:49
Çelikpalas Seyir Terası’na London Eye önerisi

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Çelik Palas’ın atıl durumdaki otelinin yıkılmasıyla hayata geçireceği Seyir Terası Projesi’ne ilginç bir öneri geldi. BKTSV Yönetim Kurulu Üyesi, Tügiad Bursa Yönetim Kurulu Üyesi ve İş insanı Aykon Yılmaz’ın London Eye modeli teklifi herkesimden ve sosyal medyadan büyük destek aldı. Aykon Yılmaz, "Londra’dakinin benzeri dijital destekli dönme dolap projesi Bursa’nın marka değerine katkı sağlayabilir" dedi

BKTSV Yönetim Kurulu Üyesi, Tügiad Bursa Yönetim Kurulu Üyesi ve İş insanı Aykon Yılmaz geçtiğimiz günlerde fikir ortaya atıp bunu da kamuoyu ile paylaştı. Yılmaz, Bursa’ya İngiltere’de yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken ve turizme milyonlarca dolar katkı sağlayan London Eye benzeri bir dönme dolap yapılması gerektiğini söyledi.

Bu konuda bir açıklama yapan Aykon Yılmaz, "Değerli hemşehrilerim, öncelikle hepinize değerli fikirleri için teşekkürler. Şunu belirtmek isterim, araştıranlar ve gezenler bilir; özenle tasarlanmış bir dönme dolap hiç bir zaman şehir siluetini bozmaz. Çelik Palas’ın oraya yapılacak bir dönme dolaptan, Uluabat Gölü, Çekirge’deki Külliyeler, Kültürpark, Muradiye Külliyeleri, Ulucami, Yeşil Türbe, Yıldırım Külliyeleri, belki de Marmara Denizi’ni gormek mümkün olacak. Şehrimizde yeterince seyir terası var diye düşünüyorum, şehri markalaştıran unsurlar, küçük ama özgün dokunuşlardır. Özgünlük konusu bu projenin olmazsa olmazıdır. Bu proje için yerli ve yabancı sanatçıların fikirleri alınmalı hatta ve hatta yarışmalar açılmalıdır. Keşke mümkün olsa da bu işte dünyaca ünlü dijital sanatçımız Refik Anadol ile çalışılsa. Bu proje gelir getirici olacağı için yap ,işlet, devret modeli ile veya Avrupa Birliği hibelerinden faydalanabilir. Gelirin bir kısmı Bursaspor’a bırakılabilir. Her zaman kaynakları en doğru kullanmasını bilen Alinur Aktaş Başkan’ın konuya hassasiyet göstereceğine şüphem yok." ifadelerine yer verdi.

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