Türkiye’de ve dünyada sorun olan plastik kullanımına ve atık problemine odaklanan öğrenciler, bu sene hızlı modaya dikkat çekmek için çaydan deri ürettiler.

Her yıl “GençBizz” adıyla düzenlenen yarışmaya katılan İzmir’deki Bilfen Lisesi öğrencileri ilk 20’ye girip final şansı yakaladı. Öğrenciler, Türkiye’yi Avrupa’da temsil etmek için yarışacaklar.

Yüksek kaliteli giysiler yapmak için tekstil malzemelerinin üretiminde esas olarak bakterilerin kullanıldığı yeni bir moda konsepti olan “Bio Moda” akımının diğer organik tekstil hammaddeleri ile çalışan firmalara göre birçok açıdan avantajlı olduğunu gören öğrenciler, yeterli zamanla az maliyetle ve sonsuz miktarda deri üretebileceğini fark ettiler. Böylece hayvan esaslı deriye alternatif vegan, tamamıyla çevre dostu ve üretimi diğer derilere kıyasla ucuz bir deri üretmeye başladılar. Bunun için bakteri ve maya kültürünün birleşiminden ortaya çıkan bir biyomateryal oluşturdular. Hali hazırda sağlık yararına kullanılan fermente edilmiş Kombuça çayının ana maddesi olan bu kültür, Kombuça çayının bakteri ve maya ile buluştuktan sonra açığa çıkardığı kimyasal süreç sonucunda sıvının üst kısmında biriken jelatine benzeyen tabaka hasat vakti geldiğinde toplanıp kurutuluyor ve kullanıma hazır hale geliyor.

Tekstilde biyomateryal kullanımı yakın zamanda oldukça popülerleşirken ve plastik gibi geri dönüştürülemez, zararlı maddelerin kullanım ihtiyacını azaltmaya başladı. Bu biyomateryal ile daha iyi ve sürdürülebilir bir dünya hayallerini gerçek yapmaya daha da yaklaşmış oluyorlar.