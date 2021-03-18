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Casper’ın ilk yerli telefonu VIA F20 piyasada

Akıllı telefon şirketlerinin Türkiye’de üretim yapma girişimleri devam ederken, Türkiye’nin güçlü teknoloji markalarından Casper, ilk yerli üretim modeli cep telefonunu satışa sundu.

Bilim ve Teknoloji 18.03.2021, 10:58
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Casper’ın ilk yerli telefonu VIA F20 piyasada

Akıllı telefon şirketlerinin Türkiye’de üretim yapma girişimleri devam ederken, Türkiye’nin güçlü teknoloji markalarından Casper, ilk yerli üretim modeli cep telefonunu satışa sundu.

Her yıl teknolojik yenilik ve yatırımları artırma vizyonu ile “akıllı cep telefonu” üretimine başlayan Casper, ilk yerli olan modeli VIA F20’yı kullanıcıların beğenisine sundu. Bilgisayar, tablet ve telefon modellerinde üretim çeşitliliği ve esnekliği sağlayan marka, yerli telefon üretimi ile en son teknolojileri Türk kullanıcılarına sunmayı hedefliyor. Güçlü bataryası, yüksek dahili hafızası, çok yönlü fotoğraf özellikleri ve şık tasarımı ile ön plana çıkan VIA F20, yüksek performansı ile kullanıcı deneyimini zenginleştiriyor.

5 kamera ile farklı çekim modları

48+5+2+2 MP dörtlü arka kamerası ve 8MP ön kamerası ile yüksek performanslı fotoğraf ve video çekimleri sağlarken, 14 farklı çekim modu ile de zengin çekim deneyimleri sunar. VIA F20 kameraları yapay zekâlı algoritmalar ile arka planları optimize ederken pozlama ve arka aydınlatmayı dengeler. Bokeh modu ise istediğiniz detaya odaklanmayı sağlarken birbirinden farklı kamera modları ile de sosyal medya için zengin ve eğlenceli fotoğraflar çekmenizi sağlar.

Yeni ekran teknolojisi

6,55’’ HD+ hole ekran teknolojisinin kullanıldığı F20, Incell Ekran Teknolojisi ile de daha canlı, daha net ve performansı yüksek bir IPS ekranına sahiptir. Sadece ekran büyüklüğüyle değil aynı zamanda ekran kullanım oranıyla da kullanıcıya yüksek ekran çözünürlüğü sağlayan akıllı telefon, çerçevesiz Hole LCD ile yüzde 89 ekran gövde oranına sahip. 1600’e 720 ekran çözünürlüğüne sahip F20, fotoğraf ve video çözünürlüğünü artırır. Yüzde 89 ekran gövde boyutu sayesinde kullanıcılar çok rahatlıkla telefonlarından internette araştırma yaparken, oyun oynarken, film ve dizi izlerken ve sosyal medyada gezinirken daha geniş ekranda daha fazla içeriğe ulaşma imkânı sağlar.

Yüksek batarya gücü

Yüksek batarya gücüne sahip Casper VIA F20, kullanıcılara ortalama 2 günü aşkın kullanım vaat ediyor. 5000mah ile 32 saat boyunca telefonda konuşabilir, 11 saat boyunca 5-6 film izleyebilir, 31 saat boyunca müzik dinleyebilir veya 9 saat boyunca internette video izleyebilir.

Yapay zekâ destekli performans

MediaTek Helio P35’in gelişmiş yapay zeka teknolojisi ile kullanıcı performansını artıran F20, 4x 2.3 GHz + 4x 1.8 GHz işlemci hızıyla da akıllı telefonunuzda dilediğiniz uygulamayı akıcı bir şekilde çalıştırır. ARM Cortex-53 çekirdeği barındıran işlemci ile rakiplerine göre yüzde 70’e varan üstünlük sağlayarak saliseler içerisinde işlem kalitesi sunar. Kullanım alışkanlıklarınızı öğrenen yapay zekâ teknolojisi, uygulamalarınızı daha hızlı bir şekilde başlatır ve uygulamalar arasındaki geçişleri kolaylaştırır.

Yeni Casper VIA F20 ile tanışmak ve daha fazla bilgi almak için https://www.casper.com.tr/telefon/via-f20 adresini ziyaret edebilirsiniz.

Casper VIA f20 özellikleri:

Ekran: 6,55” IPS In-cell

Ekran parlaklığı: 440 NiT

İşlemci: MediaTek Helio P35 2.3GHz+1.8GHz 8 çekirdekli

Hafıza: 128GB Dahili Hafıza / 4GB RAM

Artırılabilir hafıza: 256 GB

Kamera MP: Arka: 48MP+5MP+2MP+2MP Ön: 8 MP

İşletim sistemi: Android 10

Batarya: 5000 mAh

Ağırlık: 194 gr.

Renk seçenekleri: Platin Beyazı, Platin Mavisi, Platin Yeşili

Grafik işlemci: PowerVR GE8320

Wi-fi: 802.11 a/b/c/g/n

Boyut: 162mm*76.8 mm*9 mm
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