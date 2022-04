Casper yarının tercihlerine uygun bilgisayarları kullanıcılarına sunuyor

Hayat dijitalleşiyor, teknoloji değişiyor. Bu değişimin peşinden koşan kullanıcıların yanında ise Türkiye’nin teknoloji markası Casper yer alıyor. Yarının iş ve eğitim hayatına uygun bilgisayarları kullanmak isteyen öğrencilerin ve çalışanların tercihi olan Casper Nirvana bilgisayarlar, milyonlarca konfigürasyon arasından donanım bilgisine ihtiyaç olmadan özelleştirilebiliyor.

Değişen teknolojik yaşam standartları tercihleri de şekillendiriyor. Özellikle bilgisayarlar olmadan bu hayatın içerisinde yer almak artık imkânsız. İster masaüstü olsun ister laptop, bilgisayarlar yaşamın artık her anında kullanıcıların ihtiyaçlarını gidermek adına yanlarında bulunuyor. Bilgisayar üretiminde 200 milyona yakın konfigürasyonu gerçekleştiren bilgisayar sektörünün lideri Casper da özellikle Nirvana ile yarının iş ve eğitim hayatına uygun bilgisayarları öğrencilere ve çalışanlara sunuyor.

Geleceğin koşullarına uygun özelleştirilebilir bilgisayarlar üretiliyor

Bilgisayar kullanımı ihtiyaçlara ve artık geleceğin iş yapış şekillerine göre şekilleniyor. Kimilerinin işleri için çok güçlü ekran kartına sahip bilgisayarlar gerekiyorken, kimileri için de depolama ya da işlemci önem arz ediyor. Ancak kullanım alanlarına göre çoğu zaman ihtiyaçların belirlendiği laptop ve masaüstü bilgisayarlarında kullanıcıların kendilerine en uygun bilgisayarları oluşturmaları da genellikle sonuçsuz kalabiliyor. Yarının tercihlerine uygun maksimum üretkenliği ve minimum zaman kaybını kullanıcılarına Nirvana laptop ve masaüstü bilgisayarlarla sunan Türkiye’nin konfigürasyon yapabilen en büyük bilgisayar üreticisi Casper, aynı zamanda Türkiye’deki bilgisayar talebinin yüzde 10’unu karşılarken, ülkedeki yerli bilgisayar üretiminin de yüzde 80’ini gerçekleştiriyor.

Yarının tercihinde Nirvana ön plana çıkıyor

Öğrencilerden iş dünyasına kadar her kesimin tercihi gelecekle uygun bilgisayarları kullanmaktan geçiyor. Bunun arayışında olan kullanıcıların yanında ise değişimin her an yaşandığı ve teknolojik gelişmelerin hep gerçekleştiği Casper Nirvana bilgisayarlar oluyor. Mobilleşmenin hızla arttığı ve stabil kalmanın artık mümkün olmadığı dünyada en güçlü Intel işlemcileri ve NVIDIA ekran kartlarını laptoplarında sunan Casper Nirvana, ihtiyaca göre maksimum performansı kusursuz tasarımlarla da ulaştırıyor.