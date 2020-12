Casper VIA X20 ile mobil fotoğrafçılık deneyimi

Hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen sosyal medya paylaşımları ve mobil fotoğrafçılığa olan ilgi, gün geçtikçe artıyor. Cep telefonlarımızın fotoğraf çekme kapasitesinin gelişmesi ve güçlenmesiyle de telefonlarımızla ciddi anlamda fotoğrafçılık yapmak artık mümkün.

En son teknolojilere sahip Casper VIA X20, fotoğrafçılık potansiyelinizi ortaya çıkarırken, bazı ipuçları da büyük önem taşıyor. Casper VIA X20’de yapay zekânın desteklediği 4 kamera bulunmakta. F/1.8 diyafram açıklığı, SONY IMX586 Sensor, 6PLens PDAF 0.1s ile desteklenen bu 4 kamera ile canlı, renkli ve detaylı fotoğraflar çekilebiliyor. 120 derece geniş açılı 8 MP kamerası ile manzara ve kalabalık fotoğrafların detaylarını yakalayabiliyorsunuz. Makro çekim ile 3 cm kadar uzaktan tüm ayrıntıları çok net görebiliyor, portre modunda ise çevreyi flulaştırıp, sadece odağınıza kilitlenebiliyorsunuz. VIA X20’nin 25 MP yüksek çözünürlüklü selfie kamerası ile daha parlak selfieler, daha net video görüntüleri, bokeh modu efektli özgün kareler yakalamanız mümkün.

@istanbul’un X20 Fotoğrafları

Şehrin tüm güzelliklerini takipçileriyle paylaşan Instagram’ın sevilen fotoğraf hesabı @istanbul da mobil fotoğrafçılık konusunda Casper VIA X20 telefonunu deneyimledi. “Şehre yeniden bak” projesi kapsamında birbirinden güzel İstanbul karelerini paylaşan hesap, birçok takipçi tarafından ilgi gördü.

Sizler de kaliteli fotoğraflar paylaşmak istiyorsanız telefonunuzun kamera özelliklerinin iyi olması kadar birkaç basit ipucunu da aklınızda tutmanızda fayda var. Lens temizlenmeden yapılan fotoğraf çekimleri, beklenen sonucu vermiyor. Yetersiz ışık girmesi, bulanıklık, solgun renkler gibi istenmeyen sonuçlardan kaçınmak için her çekimden önce lensinizi mutlaka silin.

Fotoğraf çekme sayısında herhangi bir kısıtlamaya gitmeyin, bir pozu mümkün olduğunca fazla çekin. İyi bir fotoğrafçı çektiği karelerden en doğru olanını seçip ayırabilmeli.

Fotoğraf çekmeden hemen önce yapmanız gereken en önemli adım odaklamadır. Bu istediğiniz alanın keskin ve net çıkması için gerekli olan ilk şarttır. Cep telefonu ile odaklama yapmak için odak yapmak istediğiniz noktaya dokunarak istediğiniz alanı netleştirmiş olacaksınız.

Doğru odaklama kadar iyi bir kompozisyon oluşturmak da önemlidir. Üçler kuralı en kullanışlı kompozisyon oluşturma tekniğidir. Daha dengeli fotoğraflar için kadrajı hayali yatay ve dikey iki hatla bölün. Daha sonra konunuzu bu çizgilerin kesiştiği noktalara getirin. Çoğu cihazlarda ayarlar üzerinden ekrana bir ızgara yerleştirebilir, böylece kompozisyonu ayarlayabilirsiniz. Başlangıç seviyesi kullanıcılar için ızgarayı açık bırakmak doğru bir karar olacaktır.

Telefonunuzu Sabit Tutun: Fotoğraf çekimi yaparken net bir fotoğraf elde etmek istiyorsanız kullandığınız cihazı sabit tutmanız çok önemlidir. Bulanık fotoğraflardan kaçınmak için telefonunuzu iki elinizle tutmalı, sabit bir yere koymalı ya da tripod kullanmalısınız. Ayrıca tripod kullanırken zamanlayıcıyı açmayı unutmayın.