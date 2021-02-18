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Casper Nirvana X500, “Bir iş bilgisayarından fazlası”

Casper’ın yeni ultra ince ve hafif dizüstü bilgisayarı Nirvana X500 yüksek performans ve üretkenliği ile kullanıcılarından tam not aldı. Maksimum verimlilik ve performans için tasarlanan 1.59 kg hafifliğindeki X500, eşsiz bir mobilite deneyimi sunmak için geliştirildi.

Bilim ve Teknoloji 18.02.2021, 13:38
Casper Nirvana X500, “Bir iş bilgisayarından fazlası”

Casper’ın yeni ultra ince ve hafif dizüstü bilgisayarı Nirvana X500 yüksek performans ve üretkenliği ile kullanıcılarından tam not aldı. Maksimum verimlilik ve performans için tasarlanan 1.59 kg hafifliğindeki X500, eşsiz bir mobilite deneyimi sunmak için geliştirildi.

Casper Nirvana X500, yüksek performans sunan güncel işlemcileri, günümüz trendlerini takip eden ince çerçeve ve tasarımı, ultra hafifliği, inceliği, 15.6” ve 180 derece açılabilen ekranı ile iş ve gündelik yaşamda daha üretken olmak için tasarlandı. Profesyonel performans arayanlar için daha yüksek hız, kolaylık ve verim için geliştirilen X500 uzun pil ömrü ile de dikkat çekiyor.

Ultra ince ve ultra hafif 180 derece tasarım

Nirvana X500, özellikle ince yapı ve esnek kullanım tercihinde olan, günlük yaşamında bilgisayarını sürekli yanında taşıyan, hafif bir ürün arayan kişilere çok fazla uygun bir dizüstü bilgisayarı. Şık ve ince bir laptop arayan üniversite öğrencileri için olduğu kadar, çalışan kesme de bu anlayışıyla hitap eden model, tasarımı fonksiyonelliğe katabiliyor; 180 dereceye kadar geriye yatabilen ekranı sayesinde bunu yapabilen Nirvana X500, bu sayede esnek kullanım ve çalışma olanağı sağlayabiliyor.

Metalik tasarımıyla dikkat çeken Nirvana X500, 7 mm inceliğinde ve 1.59 kg hafifliğinde oldukça ince yapıda tasarlandı. Böylece bilgisayarınızı istediğiniz her an yanınızda taşıyabilir, çantanızda bulundurabilirsiniz.

Nirvana X500, bu hafif ve ince yapısına karşın, 15.6 inç büyüklüğünde bir ekrana ve onun yanında Intel Core i5 işlemciye sahip, geniş görüntü sağlayan ve yoğun kullanım senaryolarını karşılayabilecek bir dizüstü bilgisayarı. Full HD çözünürlük üreten 15.6 inç büyüklüğündeki ekran Anti-Glare teknolojisine sahip. Yansımasız ekran sayesinde ışıklı ortamlarda veya gün ışığında ekran yansıma yapmayacak.

Daha performanslı, daha hızlı

Gündelik iş hayatında verimli ve hızlı bir kullanım için en yeni 10.nesil IceLake-U işlemcilerin kullanıldığı Casper Nirvana X500, Core i3, Core i5 veya 3.9 GHz hızındaki Core i7 işlemci seçenekleri ile kişiye özel konfigürasyon imkanı sağlıyor. Eski nesil işlemcilere göre %20 daha fazla performans imkânı ile teknolojik verimlilikte kurumsal çözümler sağlıyor.

Maksimum üretkenlik, minimum zaman kaybı sunmak adına Nirvana X500’de dünyanın en hızlı depolama bileşeni M.2 / NVMe modellerini kullanabilir. Dilerseniz SATA SSD veya hard disk opsiyonlarını da değerlendirebileceğiniz X500’te toplam 2 depolama portu bulunuyor.

Casper Nirvana X500’de kullanılan Intel’in Icelake platformuna özel geliştirdiği G1 ve G7 ekran kartları da çok daha yüksek grafik performansı arayanlar için iyi bir seçenek sunuyor.

Sahip olduğu özelliklerle bir iş bilgisayarından fazlasını sunan Nirvana X500’ü, isteğiniz ve ihtiyacınız doğrultusunda özelleştirebilir, kendinize özel bilgisayarınızı tasarlayabilirsiniz.

https://www.casper.com.tr/laptop-bilgisayar/casper-nirvana-x500

Casper Nirvana Teknik Özellikleri:

İşlemci: MAX 10. Nesil Intel Core i7 1065G7

Ekran: 15.6” FHD LED Ekran

Ekran Kartı: Intel G1 (İ3&İ5) & Iris Plus (i7) Graphics

Depolama: 2 TB’a kadar depolama alanı

Batarya: 3 cell 36Whr kapasite

Ağırlık: 1.59 kg

Boyut: 324.9* 219.5* 19.7 mm

Tasarım: Metalik Uzay Grisi
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