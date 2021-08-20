BUÜ’den sun’i zekâ kursu

Ülkemizde yapay zekâ alanında yürütülen çalışmaları daha ileriye taşımak üzere Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından çeşitli kurumlarla işbirliği içinde hazırlanan ve Resmî Gazete’de 20 Ağustos 2021 tarihli genelgeyle ilan edilen “Yapay Zekâ Ulusal Stratejisi (2021-2025)’e Bursa Uludağ Üniversitesi’nden önemli bir destek geldi. BUÜ Akademisyenleri tarafından lise öğrencilerine ücretsiz sun’i zekâ kursu verilecek. Kursu başarıyla bitiren öğrencilere BUÜ tarafından sertifika verilecek.

Gençlerin yüksek teknolojide söz sahibi olmasına katkı sağlayacak, lise öğrencilerine yönelik ücretsiz olarak verilecek sun’i zekâ kursu ile ülkemizin Ar-Ge iklimini değiştirecek olan genç beyinleri yapay zekâ ve yazılımla buluşturmak ve ülkemizin bu alanda cazibe merkezi hâline getirmek hedefleniyor.

Bursa Uludağ Üniversitesi bünyesinde yeni kurulan Dijital Dönüşüm Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi çatısı altında lise öğrencileri için düzenlenen sertifikalı sun’i zekâ kursu ücretsiz olarak yapılacak. BUÜ akademisyenleri tarafından verilecek eğitimlere öğrenciler 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında başvuracak. 4-19 Ekim 2021 tarihleri arasında düzenlenecek eğitim, hafta sonları yapılacak ve toplamda 18 saat sürecek. BUÜ akademisyenleri tarafından içeriği özenle hazırlanan yapay zekâ kursu sayesinde yetenekli, istekli gençlerin yapay zeka ve yazılım alanında eşik seviye bilgi edinmeleri ve kariyerlerine yön verecek öngörüye kavuşmaları hedefleniyor.

Türkiye’nin he yerinden lise öğrencisi gençlerin başvurabileceği 99 kişi ile sınırlandırılan sun’i zekâ kursu online olarak yapılacak. Kursa www.uludag.edu.tr/yapayzekaokulu adresinden başvurulabilecek. Kurs sonunda öğrencilere Bursa Uludağ Üniversitesi tarafından sertifika verilecek.

Kurs hakkında görüşlerini bildiren BUÜ Rektörü Prof.Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Yeni kurduğumuz Dijital Dönüşüm Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’mizin çatısı altında organize ettiğimiz bu kursu önemsiyoruz. Üniversitemizin hazırladığı bu projenin Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı genelge doğrultusunda Dijital Dönüşüm Ofisi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilan edilen “Yapay Zeka Ulusal Stratejisi (2021-2025)”e önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Lise seviyesindeki gençlerimizi çağın gereği olan bu alana yönlendirerek, ilgileri varsa bunları pekiştirerek ülkemizi teknolojiyle iç içe bir konuma getirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu alanda çalışmalarımız artarak devam edecek” dedi.