BUSKİ’den üniversitelilere indirimli su için dijital kolaylık

Büyükşehir Belediye Meclisi’nde alınan kararla birlikte Bursa’da okuyan üniversite öğrencilerine yüzde 50 indirimle su tarifesi uygulamaya başlayan BUSKİ, kuruma bu yönde yapılan başvuruların e-devlet üzerinden ve www.buski.gov.tr adresinden gerçekleştirilebileceğini açıkladı.

Üniversite öğrencilerine ekonomik destek sağlamak maksadıyla Büyükşehir Belediye Meclisi’nde kararı alınan ve BUSKİ tarafından uygulanmaya başlanan yüzde 50 indirimli su tarifesi için başvurulara dijital çözüm kolaylığı da eklendi. Tarifeden yararlanmak isteyen öğrenciler, üniversitede eğitim gördüklerini ve abonelik talebinde bulunan evde kiracı olarak ikamet ettiklerini belgelemeleri kaydıyla, indirimli fatura başvurularını BUSKİ’ye gelmeden de www.buski.gov.tr internet sitesi üzerinden e-buski bağlantısına tıklayarak kolay ve hızlı bir şekilde yapabilecek.