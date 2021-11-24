banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Anadolu Ajansı, Demirören Medya'yla anlaşmasını iptal etti
Anadolu Ajansı, Demirören Medya'yla anlaşmasını iptal etti
Apple, Türkiye’deki tüm satışlarını durdurdu!
Apple, Türkiye’deki tüm satışlarını durdurdu!
Ankara Belediyesi TRT'nin fiber kablolarını kesti
Ankara Belediyesi TRT'nin fiber kablolarını kesti
Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yapıyor (Canlı)
Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yapıyor (Canlı)

Bursa’nın en eğlenceli ‘Parkur’u açıldı

Bursa’nın en eğlenceli merkezlerinden biri olacak Parkur Bursa Eğlence ve Yaşam Merkezi hizmete açıldı.

Bilim ve Teknoloji 24.11.2021, 16:44
Bursa’nın en eğlenceli ‘Parkur’u açıldı

Bursa’nın en eğlenceli merkezlerinden biri olacak Parkur Bursa Eğlence ve Yaşam Merkezi hizmete açıldı.

Bursa, aile boyu eğlencenin merkezi olacak Kentin her geçen gün büyüyen ve gelişen bölgesi Demirtaş’ta Bakyapı tarafından yaptırılan Parkur Bursa Eğlence ve Yaşam Merkezi gerçekleştirilen törenle hizmete açıldı. Sadece Bursa’nın değil, Türkiye’nin sayılı büyüklükteki ilçelerinden biri olan Osmangazi’de yaptırılan Parkur Bursa Eğlence ve Yaşam Merkezi’nin açılışına, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, eski bakan Faruk Çelik, Belediye Başkanları Mustafa Dündar, Oktay Yılmaz, eski dönem belediye başkanları Recep Altepe, Mustafa Bozbey’in yanı sıra siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda misafir katıldı.

Son derece şık bir mimari yapıya sahip olan EYM’de, hazır giyim, kişisel bakım ve yeme-içme gibi alanlarda önde gelen firmaların mağazaları bulunurken, tesis Türkiye’nin kapalı alanda en büyük ve teknolojik oyun eğlence merkezlerinden birine de ev sahipliği yapıyor. Parkur EYM’nin 10 bin metrekarelik bölümünde faaliyet gösterecek olan ve "ZeplinX" markasıyla hemen her yaş grubuna hitap eden oyun ve eğlence istasyonlarının bulunduğu merkezin, sadece Bursa değil Marmara Bölgesi’nde aile boyu eğlencenin çekim merkezi ve tek adresi olması bekleniyor.

Son teknolojiye sahip sinema salonları ve interaktif bowling salonu ve doğal buz pistinin de yer aldığı, 600 araç kapasiteli kapalı otoparkın bulunduğu Parkur Bursa EYM 400-500 kişiye de istihdam sağlayacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın merkezin 2 milyon 200 bin nüfusu olduğuna dikkat çekerek, “Ticaret yapan bir kardeşiniz olarak söylüyorum, bu günler geride kalacak biz çok güzel yarınlara beraber ulaşacağız. Her şeyden önemlisi burada gıda, kıyafet gibi firmalar var ama en önemlisi sevdiklerimiz, canlarımız, geleceklerimiz olan evlatlarımız için çok güzel bir eğlence merkezi var. Bende daha önce gezme imkanına sahip oldum. Çocuklarınızı getirdiğinizde yarım saat, bir saatlik program yapmayın. En az 3-5 saatinizi burası alır. Emeği geçenleri kutluyorum” diye konuştu.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da, Bursa’ya hitap edecek bu merkezin anlamlı olduklarını söyleyerek, ‘Hayırlı olsun’ temennisinde bulundu.

Geçmiş dönemlerde bakanlık yapan Faruk Çelik de, önümüzdeki süreçlerde Türkiye’nin dinamizmini, içinde barındırdığı enerjiyi yatırıma ve kalkınmaya harcayacağını ifade ederek, “Türkiye kalkınma yolundaki dünya ülkeleri arasında yerini almaya devam edecektir. Burada açılan bu güzel müessesede çocuktan yaşlısına kadar hepimize hitap eden çok önemli işletmeler var. 400-500 kişi istihdam gerçekleşecek, bunu küçümsememek gerekiyor. Burada bu insanlar ekmeğini kazanacak. Bize düşen, bu açılış vesilesiyle emeği geçenleri tebrik etmektir” ifadelerini kullandı.

Önceki dönem belediye başkanları Recep Altepe ve Mustafa Bozbey de yaptıkları selamlama konuşmasında ‘Hayırlı olsun’ dileklerini iletti.

Açılış konuşmasını yapan Bakyapı Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Bakgör, “Bursa’ya yeni bir değer kattığımız için mutluyuz. Özellikle bugünün ayrı bir anlamı da var. Bugün öğretmenler günü ve biz bu anlamlı

güne değer katmak adına 10 bin öğretmene eğlence merkezinde ağırlamak için onlara hediye kartı ulaştırdık. Bölgede bizim yaptığımız konutlarımız var. Böyle bir ticaret merkezine bu bölgede ihtiyaç vardı. Burayı Bursa’ya kazandırmanın mutluluğu içindeyiz” dedi.

Konuşmaların ardından protokolün katılımı ile kesilen kurdelenin ardından Parkur Bursa Eğlence ve Yaşam Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 13 33
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 13 26
4. Alanyaspor 13 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Karagümrük 13 22
7. Başakşehir 13 21
8. Galatasaray 13 21
9. Beşiktaş 13 20
10. Adana Demirspor 13 19
11. Altay 13 16
12. Kayserispor 13 16
13. Antalyaspor 13 15
14. Gaziantep FK 13 15
15. Sivasspor 13 13
16. Giresunspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 13 9
20. Rizespor 13 7
Takımlar O P
1. Ümraniye 12 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 13 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. Tuzlaspor 12 20
7. Kocaelispor 12 20
8. İstanbulspor 12 19
9. Adanaspor 13 18
10. Samsunspor 12 16
11. Bursaspor 12 14
12. Denizlispor 12 14
13. Menemenspor 12 14
14. Gençlerbirliği 12 14
15. Boluspor 12 13
16. Manisa FK 13 13
17. Ankara Keçiörengücü 12 10
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 12 6
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Man City 12 26
3. Liverpool 12 25
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 12 20
6. Wolverhampton 12 19
7. Tottenham 12 19
8. M. United 12 17
9. Brighton 12 17
10. Crystal Palace 12 16
11. Everton 12 15
12. Leicester City 12 15
13. Southampton 12 14
14. Brentford 12 13
15. Aston Villa 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 12 11
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 12 8
20. Newcastle 12 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 13 30
2. Real Sociedad 14 29
3. Sevilla 13 28
4. Atletico Madrid 13 26
5. Real Betis 14 24
6. Rayo Vallecano 14 23
7. Barcelona 13 20
8. Athletic Bilbao 13 19
9. Osasuna 14 19
10. Valencia 14 18
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 13 16
13. Mallorca 14 15
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Celta de Vigo 14 13
16. Cádiz 14 12
17. Granada 13 11
18. Elche 14 11
19. Getafe 14 9
20. Levante 14 7