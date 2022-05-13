Bursalı gençler, Avrupa Günü’nde uzayı keşfetti

Avrupa Birliği’nin temellerinin atıldığı Avrupa Günü çerçevesinde Bursa AB Bilgi Merkezi tarafından GUHEM’de ‘Gençler Soruyor, Avrupa Birliği’nin Uzay Hedefleri Hakkında Bilgi Sahibi Oluyor’ etkinliği gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu finansal desteği ile uygulanmakta olan, Türkiye’de AB Bilgi Merkezleri Ağı’nın desteklenmesi projesi çerçevesinde 1997 yılından bu yana Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Bursa AB Bilgi Merkezi AB’nin temellerinin atıldığı 9 Mayıs Avrupa Günü çerçevesinde Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi’nde (GUHEM) anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi.

Gençlerin AB’nin uzay hedefleri hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak amacıyla Bursa AB Bilgi Merkezi ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) organizasyonunda GUHEM’de öğrenciler hem bilgi sahibi oldu hem de unutulmaz bir gün yaşadı. ‘Gençler Soruyor, Avrupa Birliği’nin Uzay Hedefleri Hakkında Bilgi Sahibi Oluyor’ adlı etkinliğe ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri yoğun katılım gösterdi. Etkinlikte Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Turizm Konseyi Başkanı ve Almanya Federal Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosu Sibel Cura Ölçüoğlu, GUHEM Genel Müdürü-Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Gençlik Eğitmeni Halit Mirahmetoğlu ile Gençlik Örgütleri Forumu-Gençlik Eğitmeni Şükrü Yaylagülü bilgilendirmede bulundu.

Bursa’da yaşayan Alman vatandaşlarının uyum süreçleri ve bu ülkede eğitim görmek isteyen öğrencilere destek olmak için çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Sibel Cura Ölçüoğlu, “Almanya, öğrencilerin eğitimlerini ve kariyer hedeflerini tamamlayabilmeleri açısından oldukça geniş imkânlar barındırıyor. Herhangi bir üniversiteyi kazandığınız takdirde, burada kazandığınız bölüme denk bir bölümü tercih ederek ve dil sınavını başarılı bir şekilde tamamlayarak ücretsiz üniversite eğitiminden faydalanma şansını yakalayabilirsiniz. Üniversite mezunu öğrencilerimiz de yine aynı şekilde ücretsiz olarak yüksek lisans eğitimini tamamlayabilir. Üstelik yabancı öğrenci olarak 20 saati tamamlamak şartıyla Almanya’da çalışarak eğitim masraflarını karşılamaya katkı da sağlayabilirsiniz.” diye konuştu.

GUHEM’in ‘Milli Uzay Programı’nda da yer alan uzay farkındalığı ve bu alanda insan kaynağının yetiştirilmesi hedefine hizmet etmek için BTSO, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTA iş birliğinde hayata geçirilen önemli bir proje olduğunu belirten GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu, “Bursa AB Bilgi Merkezi, iş dünyasını ve toplumun tüm kesimlerini AB konusunda bilgilendirmek amacıyla seminerler, projeler ve kültürel etkinlikler düzenleyerek toplumsal bir farkındalık yaratıyor. GUHEM de özellikle uzay ve havacılık konusunda bilinçli nesillerin yetiştirilmesi noktasında oldukça önemli projelere ev sahipliği yapıyor. Bu dönemde de Avrupa Birliği Gençlik Programları çerçevesinde gençlerimizin de katkısı ile pek çok etkinliğe imza atacağız.” dedi.

Gençlik Örgütleri Forumu-Gençlik Eğitmeni Şükrü Yaylagülü ise Avrupa Birliği tarafından eğitim, iş deneyimi ve sportif aktivite gibi alanlarda kişilerin kendilerini geliştirmeleri için hazırlanmış ERASMUS ve Avrupa Dayanışma Programı (ESC) ile ilgili katılımcı öğrencilere sunum yaptı. GUHEM inceleme gezisi ve Yıldız Tozu Sergisi’nin gezilmesi sonrasında toplu fotoğraf ile son bulan programda, 154 interaktif düzenek ve çeşitli simülatörleri deneyimleme fırsatı yakalayan öğrenciler unutulmaz bir gün yaşadı.

Barış ve dayanışmanın sembolü 9 Mayıs Avrupa Günü, bu yıl Türkiye’de “Umudumuz Hep Genç” sloganı ile kutlanıyor. Avrupa Birliği Bilgi Merkezleri aracılığı ile Türkiye’nin 19 farklı şehrinde sergiler, söyleşiler, sempozyumlar, konserler ve gençlik buluşmaları gerçekleştiriliyor. Türkiye ve Avrupa Birliği, 22 yıldır ele ele ortak bir gelecek kurmak için çalışıyor. 2002 yılından bugüne toplam 15,1 milyar euro’ya ulaşan finansmanla, sürdürülebilir kalkınma ve evrensel değerleri yaygınlaştırmak için birçok proje yürütülüyor.