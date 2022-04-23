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Bursa iş dünyası gençlere sahip çıkmaya devam ediyor

Bursa Uludağ Üniversitesi’nin (BUÜ) TEKNOFEST ön elemelerini geçmeyi başaran takımlarına Bursalı sanayici ve iş dünyası temsilcilerinden destek gelmeye devam ediyor.

Bilim ve Teknoloji 23.04.2022, 12:57
Bursa iş dünyası gençlere sahip çıkmaya devam ediyor

Bursa Uludağ Üniversitesi’nin (BUÜ) TEKNOFEST ön elemelerini geçmeyi başaran takımlarına Bursalı sanayici ve iş dünyası temsilcilerinden destek gelmeye devam ediyor.

Önceki yıllarda öğrencilerin çabaları ve akademisyenlerin destekleriyle yarışmalarda yer almaya çalışan takımlara Üniversite Yönetimi sahip çıktı. BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz’un direktifleri doğrultusunda TEKNOFEST’te yarışmaya hazırlanan tüm takımlar için iş dünyası temsilcileri ile görüşmeler yapıldı. Bursalı firmalar, öğrencilerin projelerine sahip çıktı. Geçtiğimiz aylarda başlatılan sponsorluk anlaşmalarına bir yenisi daha eklendi. Ön elemeyi geçmeyi başaran UHAVK Takımı’na Mert Yazılım’dan destek geldi. Firma, öğrencilere maddi desteğin yanı sıra mentorluk hizmeti de verecek. İşbirliği protokolü BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Mert Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Özdemir arasında imzalandı.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa firmalarının Üniversite ve öğrencilere sahip çıkmasının kendilerini onurlandırdığını vurguladı. Mert Yazılım’ın UHAVK Takımı’na geçmişte de destek verdiğini öğrendiklerini kaydeden Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Firma ile yakın geçmişte farklı bir konu için işbirliği protokolü imzalamıştık. Üniversitemize ve gençlerimize sahip çıkan, birlikte proje üretmeye gayret gösteren ve katma değer oluşturmayı hedefleyen Mert Yazılım’a teşekkür ediyoruz. Gençlerimizin ellerinden tutmak, onlara yön göstermek gerekiyor. Geçmiş dönemlerde maalesef TEKNOFEST’in paydaşı değildik. Bu konuyu Selçuk Bayraktar ile bizzat görüştük. Bizlere şartları ilettiler ve biz de kabul ettik. Böylelikle son iki senedir festivalin paydaşları arasında yer alıyoruz. Artık bu işleri bir kurumsal yapıya oturtmaya başladık. Bursa Büyükşehir Belediyemiz ile kampüs içerisinde bir Gençlik Merkezi yapılması için görüşüyoruz. Proje hazırlandı. Son halini veriyoruz. Yapıldıktan sonra gençlerimizin projelerini rahatça üretebilecekleri, istedikleri gibi çalışabilecekleri bir mekanları da olacak. Bugüne kadar az ama öz başarılar kazandığımız TEKNOFEST’te bundan sonra çok sayıda zafere imza atacağımıza inanıyoruz. Desteklerinden dolayı firmamıza da bir kez daha teşekkür ediyoruz” dedi.

Mert Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Özdemir ise Bursa Uludağ Üniversitesi’nden mezun olduğunu ve kendisini her zaman buraya ait hissettiğinin altını çizdi. UHAVK ile bir vesile nedeniyle tanıştıklarını açıklayan İlhan Özdemir; “Gençlerimizin sesinin daha fazla duyurulması gerekiyor. Onlara destek çıkacak, bizlerle birlikte bu platformda yer alacak çok sayıda firmanın olduğuna inanıyorum. Bu projeler tamamen ekonomik destek isteyen çalışmalar. Öğrencilerin tek başlarına altından kalkabilecekleri yükler değil. Öğrenciliğimde ben de böyle projeler içerisinde yer aldım. Sorunlarını ve isteklerini çok iyi biliyorum. Gençlere sahip çıkacak, bizim gibi çok sayıda şirketin olduğuna inanıyorum. Firma olarak her zaman elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Bunu hem maddi anlamda hem de teknik destek anlamında söylüyorum. Siz bu projeleri hayata geçirmeye devam ettikçe biz de her zaman yanınızda olacağız” şeklinde konuştu.

Protokol imza töreninde BUÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akın Burak Etemoğlu, Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Genel Müdür Yardımcısı Nihal Sağlam, BUÜ Spor, Kültür ve Sağlık Daire Başkanı Mehmet Aydemir ile UHAVK Takımı öğrencileri de hazır bulundu.

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