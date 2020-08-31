Burada kitapları robotlar okuyor
AVRUPA’NIN EN BÜYÜK KİTAP MAĞAZASINA SAHİP OLAN BKM KİTAP, BURSA’DA AÇTIĞI LOJİSTİK MERKEZİ YATIRIMIYLA ROBOTLARI İŞ SÜREÇLERİNE DAHİL ETTİ.
Avrupa’nın en büyük kitap mağazasına sahip olan BKM Kitap, Bursa’da açtığı lojistik merkezi yatırımıyla robotları iş süreçlerine dahil etti.
Endüstri 4.0 ile kurgulanan yeni sistemde kitapların depo raflarında tespit edilmesi, raflardan toplanması, siparişlere göre gruplandırılması ve paketlenmesi adımları robotlarca gerçekleşecek. İnsan gücünü asgariye indiren ve hata payını ortadan kaldıran robotlar yıl boyunca milyonlarca kitabı okurlara ulaştıracak. BKM Kitap Kurucusu Kutbettin Bingölbali, “Daha önce sipariş edilen kitapları çalışanlarımız kitapların kapaklarını okuyarak toplayıp kargoya veriyorduk. Böyle bir sistemden şimdi robotların kitapları okuyup tanıyarak raflardan topladığı ve taşıdığı bir yapıya geçtik. Önümüzdeki süreçte kitapseverlere daha hızlı ve kusursuz hizmet vermeyi planlıyoruz” diyerek sistemin çalışma mantığını anlattı.
Günlük kargo paketleme potansiyeli 70 bin adet olacak olan operasyon merkezi ile Türkiye’de öncü olacak bir Endüstri 4.0 sistemine sahip olan BKM Kitap, kitaplarla robotları buluşturmuş oldu.
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