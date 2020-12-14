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Bulut depolama servisi lifebox yeni bir hizmet geliştirdi

Bulut depolama servisi lifebox, uzaktan çalışmanın yaygınlaştığı pandemi döneminde dosya paylaşımını güvenli ve kolay şekilde gerçekleştirmeye yarayan yeni bir hizmet geliştirdi. Kullanıcılar, hesap oluşturmadan yüksek boyutlu dosyaları tek seferde kolay ve hızlı şekilde ücretsiz transfer edebilme imkanı buluyor.

Bilim ve Teknoloji 14.12.2020, 10:47
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Bulut depolama servisi lifebox yeni bir hizmet geliştirdi

Bulut depolama servisi lifebox, uzaktan çalışmanın yaygınlaştığı pandemi döneminde dosya paylaşımını güvenli ve kolay şekilde gerçekleştirmeye yarayan yeni bir hizmet geliştirdi. Kullanıcılar, hesap oluşturmadan yüksek boyutlu dosyaları tek seferde kolay ve hızlı şekilde ücretsiz transfer edebilme imkanı buluyor.

Kişisel bulut depolama servisi lifebox, uzaktan eğitim ve evden çalışma modellerinin yaygınlaştığı pandemi sürecinde dosya paylaşımını daha kolay ve hızlı hale getiren yeni bir hizmeti devreye soktu. Uygulamayla birlikte üyelik süreçlerinden bağımsız, kolayca güvenli dosya paylaşımı yapılabilecek.

Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, pandemi döneminde değişen tüketim alışkanlıklarını yakından takip ettiklerini ve müşterilerinin ortaya çıkan yeni ihtiyaçlarına yönelik olarak

ürün ve hizmetler sunmayı sürdürdüklerini belirtti. Tansuğ, “Dosyaları hızlıca dijital platformlardan paylaşma ihtiyacı özellikle pandemi döneminde oldukça arttı. Proje, sözleşme, ödev gibi kritik dokümanların yanı sıra kişisel fotoğraf ve videolarımızın güvenli bir şekilde paylaşımı da önem kazandı. Tüm bu ihtiyacı güvenli bir ortamda sağlayabilmek için lifebox transfer’i rakiplerimize göre daha avantajlı özelliklerle, üstelik ücretsiz şekilde geliştirdik. Kullanıcılarımızın paylaşımları belirledikleri süre sonunda sunuculardan otomatik olarak silinecek ayrıca tüm paylaşımlar ücretsiz olarak şifrelenecek. ‘Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalı’ prensibiyle geliştirdiğimiz uygulamamızda da kullanıcılarımızın verileri ülkemizde kurduğumuz veri merkezlerinde güvende tutulacak” diye konuştu.

Tek seferde 5GB’a kadar dosya ve klasör transfer imkanı sunan uygulamayla, gün içinde istenildiği kadar gönderim yapılabiliyor. Üyelik gerektirmeyen uygulamayla birkaç adımda kolayca transfer tamamlanıyor. Bu hizmet, e-posta kota ve dosya eki limitlerine bağımlı kalmadan dosya göndermeye imkan tanıyarak kullanıcıların önemli bir sorununa çözüm sunuyor. E-posta ya da link üzerinden paylaşım yapılabilen lifebox transfer’de transferlere 7, 14 ya da 21 günlük geçerlilik süresi kullanıcı tarafından tanımlanabiliyor ve bu süre sonunda dosyalar otomatik olarak sunuculardan siliniyor.

Güvenlik için ekstra şifreleme

Lifebox transfer’de lifebox’a ek olarak paylaşımlar kullanıcı tarafından belirlenen şifreyle ekstra korumaya alınabiliyor. Ek şifre özelliği benzer uygulamalarda ücretli paketlerde sunulan bir özellik. Yerli ve milli bir uygulama olan lifebox transfer ile dosyalar, kullanıcı tarafından belirlenen süre zarfında, Turkcell’in Türkiye’deki sunucularında korunuyor. Uygulamada e-posta ile tek seferde 5 kişi ile paylaşım yapılabiliyor, link ile paylaşımda ise kişi sayısı kısıtlaması bulunmuyor. Kullanıcı 5’ten fazla kişiyle aynı dosyayı paylaşmak istiyorsa devamı için yeni bir paylaşım başlatabiliyor. Kullanıcının bir gün içinde 50 kez paylaşım hakkı bulunuyor. Bu kısıtlamalar sistemi olası siber saldırılardan korumak adına alınan önlemlerin başında geliyor. E-posta ile yapılan paylaşımlarda kötü niyetli gönderimleri de minimuma indirgemek adına göndericinin e-posta adresi basit bir şekilde doğrulanarak ilerleniyor. Ayrıca kullanıcı e-posta ile paylaşımı seçerek ilerlediyse hem gönderimde hem de geçerlilik süresi dolarken, göndericiye ve alıcıya/alıcılara e-posta ile bilgilendirme gidiyor.
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