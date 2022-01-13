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Bülent Ecevit Ünviversitesi tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk cep uydusu Grizu-263A, ABD’deki Cape Canaveral Fırlatma Üssü’nden SpaceX’in Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatıldı.
Bülent Ecevit Ünviversitesi tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk cep uydusu Grizu-263A, ABD’deki Cape Canaveral Fırlatma Üssü’nden SpaceX’in Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatıldı.
Bilim ve Teknoloji 13.01.2022, 18:27
Bülent Ecevit Ünviversitesi tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk cep uydusu Grizu-263A, ABD’deki Cape Canaveral Fırlatma Üssü’nden SpaceX’in Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatıldı.