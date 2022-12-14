Bu serada yok yok

Düzce’de ortaokul öğrencileri uzaktan kontrol edilebilen akıllı sera sistemi geliştirdi. Serada hem yağmur suları depolanıyor hem de seranın sıcaklığı ve aydınlatması bitkinin ihtiyacına göre ayarlanabiliyor.

Düzce’de Gölyaka Ortaokulu öğrencileri, çiftçilerin kolaylıkla kullanabileceği akıllı sera geliştirdi. Seranın sıcaklığından, yağmur suyu depolamasına kadar her bir detayı düşünen öğrenciler, serada gece gündüz üretim yapılabilmesi için aydınlatma sistemi de geliştirdi.

"İnsan gücü minimum seviyeye indirildi"

7. sınıf öğrencisi Burçin Berra Akbaş, projede insan gücünün minimum seviyeye indirildiğini belirterek, "Yağmur suları su deposuna gidiyor. Depoya giden yağmur suları ise ürünleri yetiştirmek için kullanılıyor" dedi.

Akıllı sera sistemi için mor ışık kullandıklarını ifade eden Ceren Alioğlu da, "Seramızda fan açılıp kapanıyor. Seramızın içerisindeki sıcaklığı düşürmek için fan kullanmayı tercih ettik. Aydınlatmamız bulunuyor. Aynı zamanda mor ışık kullandık. Bu ışık ile birlikte bitkiler daha çok fotosentez yapabiliyor. Ayrıca serada otomatik olarak sulama sistemi bulunuyor" diye konuştu.

"Projemiz uzaktan kontrol edilebiliyor"

Projede yer alan bir diğer öğrenci Yiğit Efe İlhan, "Dünyanın her yerinde seramızdaki ürünleri üretebilmek artık çok kolay. Geliştirdiğimiz uygulama sayesinde projemiz uzaktan kontrol edilebiliyor. Uygulama içerisinden toprağın ve suyun sıcaklığını kontrol edebiliyoruz. Akıllı bir cihaz ile dünyanın neresinde olursak olalım, seramızı kontrol edebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Seranın iç sıcaklığını, aydınlatmasını ve nemini bitkinin ihtiyacına göre ayarlıyoruz"

Projeyi geliştirmeden önce uzun süre fikir alışverişinde bulunduklarına dikkat çeken Gölyaka Ortaokulu Müdür Yardımcısı Eray Keçeli, "Teknolojiyi seracılık faaliyetlerinde nasıl kullanırız diye düşündük. Ürünlerden daha iyi verim alabileceğimizi düşünerek, böyle bir sistem geliştirdik. Sera sistemi 3 şekilde kontrol edilebiliyor. Yazılımsal, manuel ve tablet üzerinden kontrol edilebiliyor. Yağmur sularını depolayarak içerisindeki bitkilerin sulanmasını sağlayabiliyoruz. Böylelikle yağmur suları boşa gitmemiş oluyor. Seranın iç sıcaklığını, aydınlatmasını ve nemini bitkinin ihtiyacına göre ayarlayıp yapabiliyoruz. Geliştirdiğimiz uygulama sayesinde dünyanın her tarafından seramızı kontrol ederek, ürünlerin daha iyi gelişmesini sağlamış oluyoruz" şeklinde konuştu.