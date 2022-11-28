Bu okulda öğrenciler sanal evrende eğitim görüyor

Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde (MTAL) eğitim gören öğrenciler kurulan sanal gerçeklik laboratuvarında sanal evrende (metaverse) eğitim görüyor.

Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine sunduğu ileri teknoloji ürünü eğitim sistemleriyle dikkat çekiyor. Yazılım, robotik kodlama ve sanal gerçeklik uygulamalı eğitimlerin verildiği okulda öğrenciler, eğitimlerinin bir bölümünü sanal evrende (metaverse) alıyor. Taktıkları sanal gerçeklik gözlükleri ile gerçek ortamdan sanal ortama geçen öğrenciler, simülasyonla; iş sağlığı ve güvenliği derslerini görüyor. Sanal evrende, güvenli ve tehlikeden uzak bir şekilde gerçek hayattaki riskli uygulamaları zarar görmeden kullanabiliyorlar. Böylelikle gerçek hayata ki risk oranı ortadan kaldırılarak güvenli bir şekilde eğitim görmüş oluyorlar.

Okul müdürü Recai Gülez, sanal gerçeklik teknolojisinin iş sağlığı ve güvenliğinin yanı sıra tüm derslerde kullanmak için alt yapı çalışmaları oluşturduklarını söyledi.

“Teknolojiye ayak uydurmak zorundayız”

Okul Müdürü, Recai Gülez, teknolojinin çok hızlı ilerlediğini belirterek, “Teknoloji hızlı ilerledikçe mesleki eğitimi zor günler bekliyor. Niye zor günler bekliyor? Teknolojiye ayak uydurmak zorundayız ve bu değişimi anında yakalamak zorundayız. Bu içerisinde bulunduğumuz laboratuvarda 2021 yılına başlayıp 2022 yılının ocak ayında biten bir proje çerçevesinde kurmuş olduğumuz sanal gerçeklik laboratuvarı. Başlangıçta biz burayı iş güvenliği eğitimlerinin verilebileceği ortam olarak hayal edip o şekilde yola çıktık. Ama Metaverse teknolojisindeki gelişme bu teknolojilerin bütün derslerde kullanabileceğini gösterdi. Şimdi bu konuda bir çalışma yapıyoruz. Bu laboratuvarı okulumuzda uygulanan bütün derslerde kullanmak için bir altyapı oluşturuyoruz. Bununla ilgili öğretmen eğitimleri, öğrenci eğitimleri, yazılım ihtiyaçlarıyla ilgili çalışmalarımız var. Bunu da yine hem bakanlık kaynağımızla hem de dış projelerle sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

“Gerçekten iş yerinde gibi bir his veriyor”

Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Bölümü 11. Sınıf öğrencisi Çınar Arda Özlü, simülasyonda gerçeklik hissi yaşadıklarını ifade edip, "Gerçek hayattan koptuğumuz için sanki gerçekten iş yerindeymişiz gibi bir his veriyor. Risklerin en aza indirilmesi için orada eğitim görüyoruz. Sanal ortamda gerçek hayatta yaptığımız işleri yaptığımız için daha az riskli ve güvenli olarak çalışıyoruz. Normalde bir sigortayı nasıl tamir ediyorsak bu simülasyonda da aynı şekilde tamir ettiğimiz için çalışmaya başladığımız zaman risklerin en aza iniyor” dedi.

“Öğrenciler yöneldikleri bölümde rahatlıkla iş bulabilir”

Endistirüel Otomosyon Teknolojileri alan öğretmeni Semih Atik, sanal gerçekliğin dışında otomasyon sistemleri alanında eğitim alan öğrencilerin rahatlıkla iş bulabileceklerini belirterek, “Burada öncelikle otomasyon sistemlerinin bütün aşamalarını gösteriyoruz. Her sınıf seviyesinde PLC programlama, endüstriyel robot programlama, elektropnömatik sistemler, otomatik üretim diyebileceğimiz CNC makinelerin kodlanması ve kullanılması üzerine kısaca bir üretim tesisinde olması gereken her türlü eğitim burada veriliyor. Öğrenci bölüm içerisinde aldığı herhangi birine yönelerek o alanda çok rahat iş bulabilir. Bir alanda uzmanlaşmış olur” ifadelerini kullandı.