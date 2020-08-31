Bu mesajlara dikkat!

Edinilen bilgiye göre; olay Odunpazarı ilçesi Yıldıztepe Mahallesinde yaşandı. İddialara göre, M.N.Ç. (22) isimli şahıs, internet üzerinden arkadaşına ait çalındığını bilmediği sosyal medya hesabı üzerinden hediye çeki mesajının geldiğini gördü. Arkadaşından geldiğini düşünerek mesaja cevap veren genç, daha sonra kendisinin de sosyal medya hesabının çalındığını fark ederek durumu 155 Polis İmdat Hattına bildirdi.