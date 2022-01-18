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Bu laboratuvar Türkiye’de ilk ve tek

Prof. Dr. Ahmet Yazıcı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezine bağlı Akıllı Fabrika ve Robotik Laboratuvarının operasyonel Dijital Inovasyon Hub (DIH) olarak Türkiye’de bir “ilk” ve “tek” olma özelliği taşıdığını belirtti.

Bilim ve Teknoloji 18.01.2022, 12:11
Bu laboratuvar Türkiye’de ilk ve tek

Prof. Dr. Ahmet Yazıcı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezine bağlı Akıllı Fabrika ve Robotik Laboratuvarının operasyonel Dijital Inovasyon Hub (DIH) olarak Türkiye’de bir “ilk” ve “tek” olma özelliği taşıdığını belirtti.

ESOGÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi ve ESOGÜ Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Yazıcı dijital dönüşüm ve yapay zekâyı anlattı. ESOGÜ Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezinin hazırladığı programa konuk olan Prof. Dr. Yazıcı, üniversite bünyesinde yer alan Akıllı Uygulama ve Araştırma Merkezine ilişkilendirmede bulundu.

"Yapay zekâ veriyi işleyerek, farklı algoritmaları değerlendirerek önemli sonuçlar üretiyor"

Dijital dönüşümün bir parçası olarak yapay zekânın gündelik yaşamda kritik bir rol oynamaya başladığını belirten Prof. Dr. Yazıcı, “Yapay zekânın beklenen hedef ve faydayı oluşturması için veriye ihtiyaç var. Günümüzde dijital dönüşüm olan tüm alanlarda bu oluşmuş durumda ve yapay zekâ yeni bir çağa başlayacak. Çünkü yapay zekâ veriyi işleyerek, farklı algoritmaları değerlendirerek aile, sosyal, iş hayatımızda karar verecek önemli sonuçlar üretiyor” diye konuşarak yapay zekânın ev yaşamında elektrik faturalarının düşürülmesi noktasında bile kullanılabileceğini, değer üretebileceğini söyledi.

“Türkiye’de tek operasyonel HUB ESOGÜ Akıllı Fabrika ve Robotik Laboratuvarı”

ESOGÜ Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezinin hizmetlerine ilişkin de bilgilendirmede bulunan Prof. Dr. Yazıcı, merkezin akıllı sistemlerin araştırma ve geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla kurulduğunu söyledi. Başlıca hedefleri robotik, endüstri, sağlık, tarım ve güvenlik alanlarında yapay zekâ araştırma ve uygulamalarına ilişkin pratik çözümler sunma, kullanıma hazır ürün geliştirme, yol haritası oluşturma olan merkezin çalışmalarına değindi. Öğrenci ve öğretim üyelerinin dâhil olduğu disiplinler arası çalışmalarla yapay zekanın değer üretecek şekilde algoritma tasarımları üzerine çalışmalar yürüttüklerini söyleyerek şöyle devam etti:

“Son 10 yıldır yaptığımız çalışmalardan kaynaklı Dijital Inovasyon Hub (DIH) statüsü elde ettik, Avrupa ölçeğinde. Avrupa’da 300’ün üzerinde Dijital Inovasyon Hub var. Türkiye’de bu tarz, DIH statüsünde başvuru yapmış üç yer var, tek operasyonel HUB var o da ESOGÜ Akıllı Fabrika ve Robotik Laboratuvarı. Dijitalleşme ve yapay zekâ anlamında sektöre hizmet vererek farklı ürünler geliştirdik. Robotik sistemler, son kullanıcının işine yarayacak dijital sistemler ile yapay zeka algoritmalarını araçlar içerisine entegre ederek uygulanabilir hale getirdik. Bunları endüstriyel alanda elde ettik; tarım, sağlık, akıllı şehirler konusunda da faaliyet ve çalışmalarımız bulunuyor. Bizlere başvuruda bulunan kurum ve kuruluşlara, yapay zekâ ve dijital dönüşüm çalışmalarında yol haritası hizmeti sunarak ve işbirliği içinde ilerleyerek destekler sağlıyoruz.”

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