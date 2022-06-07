Bu köprü selde otomatik yükselerek kendini koruyor

Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde ortaokul öğrencileri tarafından hazırlanan ‘kendini koruyan köprü’ projesi sel felaketinde muhtemel can ve mal kayıplarının önüne geçecek.

Sensörler aracılığı ile akarsudaki debi yüksekliğini algılayan köprü, otomatik olarak yukarı doğru kalkarak suyun akışını kolaylaştırıyor ve taşkının getirdiği rüsubatın da akıp gitmesini sağlıyor.

Ekinözü ilçesindeki Yunus Emre Ortaokulu öğrencileri, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları çerçevesinde açılan Görsel Sanatlar ve Teknoloji Tasarım Sergisi’nde projelerini sergiledi. Ekinözü Kaymakamı Abdulhamit Bağış tarafından açılan sergide, elektronik, robotik ve kodlama projelerine yoğun ilgi gösterildi. Serginin en ilgi çeken projelerinden biri misafirleri karşılamak ve onlara ikramda bulunmak maksadıyla yapılan “RYE-028” adlı robot oldu. ‘RYE-028’, gelen ziyaretçilere baş selamı verip, kolonya tutarak çikolata ikramında bulundu. Bilim robotu ‘RYE-028’, ziyaretçilerden tam not aldı.

Serginin bir diğer projesi ise sel afetine karşı kendisini koruyan köprü oldu. Geçtiğimiz yıl Karadeniz’de yaşanan sel felaketinden etkilenen öğrenciler, danışman öğretmenleri İbrahim Öztürk’ün gözetiminde ‘kendini koruyan köprü’ yaptı.

Köprü projesiyle ilgili bili veren danışman öğretmen Öztürk, sistemin su seviyesini algılayan sensörle çalıştığını söyledi.

Öztürk, “Projemiz, akarsu üzerine yapılmış olan köprülerin sel afetinden etkilenmemesi için tasarlanmıştır. Akarsuyun su seviyesi yükseldiği anda sıvı seviye sensörleri yardımıyla harekete geçen motorlar köprüyü yol seviyesinin üzerine kaldırarak, köprüyü trafiğe kapatıp uyarı levhasında köprünün trafiğe kapalı olduğunu bildiriyor. Bu sayede köprü su ile temas etmediğinden zarar görmüyor. Suyun seviyesi azaldığında köprünün konumu yol seviyesine gelerek köprü tekrar trafiğe açılıyor. Bu şekilde sel taşkınlarında gerek can kayıplarının gerekse maddi hasarların önüne geçiliyor” dedi.

Ekinözü Kaymakamı Abdulhamit Bağış bilim fuarındaki projelerin hepsinin de özel çalışma sonucu ortaya çıktığını belirterek öğrencileri tebrik etti.