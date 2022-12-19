Bu kaskı takanlar kendilerini bir eczanede ya da hastanede bulabiliyorlar

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik, Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Müdürü Doç. Dr. Levent Yusuf Şahin, 9. Bölge Eskişehir Eczacılar Odası Öğrenci Komisyonu’nu etkinliğinde sergiledikleri yazılım uygulamasını tanıtarak “Metaverse teknolojisi artık kapımızda duruyor” dedi.

SODİGEM, 9. Bölge Eskişehir Eczacılar Odası Öğrenciler Komisyonu tarafından düzenlenen etkinliğe davet edildi. Eczacılık eğitiminde kullanılabilecek bir sanal gerçeklik uygulamasını tasarlayan SODİGEM yetkileri bilhassa teknolojiseverlerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Metaverse çerçevesinde meydana getirdiği projeyi çeşitli yönleriyle tanıtan SODİGEM Müdürü Doç. Dr. Levent Yusuf Şahin, akademik olarak oluşturulan fikrin çıktısını faaliyette sunma imkânı bulduklarını ifade etti. İnsanların diyalog temelli ve etkileşimin yoğun olduğu bir yazılımla karşılaştıklarını aktaran Doç. Şahin, “Sanal gerçeklik kaskını takan kişiler kendilerini bir eczanede ya da hastanede bulabiliyorlar” şeklinde konuştu.

“Sonuçları canlı canlı deneyimleyebiliyorlar”

Temel olarak eczacılık eğitiminde kullanılabilecek bir projeye imza attıklarını ileten Şahin, “Yazılım özellikle sanal gerçekliği öğrenme ve öğretme süreçlerinde de bizleri önemli bulgulara ulaştırdı. Bunun yanı sıra öğretim teknoloji de üretmiş olduk. Eczacılık öğrencileri sanal gerçeklik kaslarını taktıkları anda kendilerini eczane ya da hastane ortamında bulabiliyor. Önceden hazırlanan bu senaryo bağlamında çeşitli kararlar alıp yine sonuçlarını sanal gerçeklik ortamında canlı canlı deneyimleyebiliyor” dedi.

“Kendilerini eczane ya da hastane ortamında bulabiliyorlar”

Çalışmalarının iki parçadan oluşan bir yazılımla gerçekleştiğini belirten Doç. Dr. Şahin, konuyla alakalı olarak şöyle devam etti:

“Biz sadece senaryonun izlenmesini değil sonradan da eklenebilir bir teknoloji geliştirmeyi hedefledik. Bu yüzden senaryoyu geliştirme aracımız da var. Eczacılık alanında eğitim veren hocalar ve bu alanda yüksek lisans ya da doktora eğitimine devam eden öğrenciler, senaryo geliştirme yazılımını kullanarak kendi senaryolarını üretebilecek ve bu ortamda çeşitli deneyimler elde edeceklerdir. Sanal gerçeklik kaskını takan kişi o an seçmiş olduğu senaryo bağlamında kendisini bir eczanede, hastanede ya da herhangi bir yerde diyalog halinde de bulabiliyor. Bu durum tamamen senaryoyu geliştiren kişinin inisiyatifine bağlıdır. Aynı zamanda hasta görünümlü kişinin karakterini yani avatarını temsil edecek görüntüyü de kendisi seçebiliyor. Senaryoyu ortamı, diyaloğun akışı ve diyaloğun bağlanacağı noktalarsa etkileşim çerçevesinde değişebiliyor.”

“İlk adımımızı attık”

“Bu projede amaçlanan hedef bir takım akademik bulgulara ulaşmaktı” diyen Şahin, “Sanal gerçeklik teknolojisi her gün ilerliyor ve metaverse teknolojisi kavramı artık kapımızda duruyor. Biz de şimdiden bu tarz çalışmalarla sanal gerçeklik ortamının bizlere sunduğu sınırlılıkları, fırsatları ve ileride karşılaşabileceğimiz tehlikeleri bilmek adına çeşitli akademik çalışmalar yapıyoruz. Bu proje bizi yeni bulgulara götürebilecek hem bir araç hem de çalışmanın bir ürünü oldu. Sanal gerçeklik teknolojisi gelişmeye devam edecektir ve bizlere düşen görev de bu teknolojinin getirilerini takip etmektir. İlk adımımızı attık. Sonraki adımlarda ise daha geniş ve detaylı boyutları ele alacağız. Bu işin peşini bizler de diğer akademisyenler de bırakmayacak ve yakın geleceğimiz bunlarla dolu olacaktır. Şimdiden ilgili bulgu ve bilgilere ulaşmalıyız” diyerek sözlerini tamamladı.