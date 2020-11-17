Bu kameralar toplu taşımada yaşanan tacizlerin önüne geçecek

Toplu taşımalarda yaşanan taciz olaylarından sonra belediyeler araçlarına kamera sistemi kurdurmaya başladı.

Toplu taşıma araçlarında yaşanan taciz olaylarının artması üzerine belediyeler, araç içlerine güvenlik sistemi kurdurmaya başladı. Toplu taşıma araçlarına kurulan kamera ve araç takip sistemleri hem sürücülerin hem de yolcuların güvenliğini arttıracak. Kurulan güvenlik sistemleriyle araç içerisinde yaşanan taciz, hırsızlık benzeri olayların önüne geçmesi bekleniyor. İstanbul’da 7 bin minibüse, 28 bin tane kamera takarak bir lokasyondan izlenen en fazla kameralı sistemi kuran Optimum Teknolojik Hizmetler firmasının yetkilisi Yavuz Aman, “Birçok silahlı saldırı ve taciz olayının bu kameralar sayesinde çözülüyor” dedi.

Toplu taşıma araçlarına kurulan güvenlik sistemleri ayrıca, 65 yaş ve üstündekilerin bedava biniş kartlarını okutunca filyasyonda ise validayör cihazı uyarı verirken, kişilerin kameralarla tespit edilmesi sonrasında durum sağlık ekiplerine bildiriliyor. Bu sayede korona virüs taşıyan ve izole olması gereken vatandaşlar tespit ediliyor. Toplu taşıma araçları içerisine kurulan güvenlik sistemlerini Ankara, İstanbul ve Bursa Büyükşehir Belediyeleri başta olmak üzere birçok belediye tarafından kullanılıyor.