BTK’dan çocuklara ücretsiz internet eğitim fırsatı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) çatısı altında faaliyet gösteren BTK Güvenli İnternet Merkezi, 2010 yılından bu yana, 176 bin 367 kişiye internetin bilinçli ve güvenli kullanılması konusunda eğitim verdi.

BTK Güvenli İnternet Merkezi tarafından Türkiye çapında, öğrenci, veli, öğretmen ve kamu personellerine yönelik seminerler düzenleniyor. BTK uzmanları tarafından verilen eğitim ve seminerlerde, dijital ebeveynlik, siber zorbalık, dijital mahremiyet, çevrimiçi alışveriş güvenliği, dijital oyunlar, çevrimiçi bilgi güvenliği, sosyal medyanın doğru kullanımı, dijital hak ve sorumluluklar gibi internet ve dijital dünyaya ait farklı konular anlatılarak, bireylerde dijital bilincin oluşması sağlanıyor.

Bu faaliyetler kapsamında 2010 yılından günümüze kadar bin 142 seminer/eğitim ile 176 bin 367 kişiye internetin bilinçli ve güvenli kullanımı konusunda eğitim verildi. Son üç yılda da 64 bin 101 kişiye 522 eğitim verildi.

Bir yılda 10 binin üzerinde kişiye eğitim verildi

2020 yılından itibaren korona virüs tedbirleri kapsamında çevrim içi olarak İnternetin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımına yönelik düzenlenen “İl İl Türkiye Güvenli İnternet Seminerleri” ile BTK Güvenli İnternet Merkezi, 2021 yılında çevrim içi ve yüz yüze, 129 eğitim ve seminerde toplam 10 bin 690 kişiye ulaştı. İnternetin getirdiği faydalar, içerisinde barındırdığı riskler ve bu risklere karşı alınması gereken tedbirler konusunda etkin ve verimli toplantılar yapıldı.

Yine BTK çatısı altında faaliyet gösteren Güvenli İnternet Tırı da interneti Türkiye’nin dört bir yanına imkanı olmayan bölgelere taşıdı. Teknolojiye ulaşma fırsatı kısıtlı olan çocuklara, teknolojinin fırsatlarını sunmak; teknoloji ile iç içe olan çocuklarda ise internetin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla çalışmalarına başlayan Güvenli İnternet Tırı, çocuklara ve gençlere, oldukça faydalı, eğlenceli bir dünya sunuyor. Yeni teknolojileri, doğru bir zemin ve doğru bir şekilde tanıma imkânı bulamayan çocuklar ve gençler için faaliyete geçen Güvenli İnternet Tırı, Türkiye genelinde okulları ziyaret etmeye devam ediyor.

Eğitim ve seminer etkinlikleriyle ilgili detaylara Güvenli Web Portalı (https://www.guvenliweb.org.tr/) üzerinden ulaşabilirsiniz. Seminer taleplerini ise Güvenli İnternet Merkezi (gim@btk.gov.tr) adresinden yapabilirsiniz.