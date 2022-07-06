BTK Akademi, her kesime hizmet verecek bir dijital sınıfa daha kavuştu

BTK Akademi’ye bağlı olarak kurulan, eğitim almak isteyen her kesimin mesleki ve teknik ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla hayata geçirilen “Cisco Dijital Sınıf”, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) merkez binasında açıldı.

BTK’nin projesi olan BTK Akademi, her kesime hizmet vermesi planlanan bir dijital sınıfa daha kavuştu. Bilgi teknolojileri ve ağ konularında çalışmalar yapan Cisco’nun destekleriyle oluşturulan “Cisco Dijital Sınıf”ın açılış etkinliği kurumun merkez binasında gerçekleştirildi. Etkinlikte, BTK tarafından düzenlenen dijital eğitimlerde faydalanılacak olan Dijital Sınıf’ın yanı sıra hibrit toplantılarda kullanılabilecek bir de dijital toplantı odası kuruldu.

Yeni teknolojilerle donatılan Dijital Sınıf’ın açılışında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, BTK Akademide binlerce gence ulaşarak meslek sahibi olmalarını sağladıklarını söyledi.

“BTK Akademi portalının 1 milyon öğrenciye ulaşmasına ramak kaldı”

BTK Akademi’de 925 bin civarı öğrenci olduğunu açıklayan Sayan, şunları kaydetti:

“Bu süreçte tecrübe edindiğimiz en önemli çalışmamız BTK Akademimizin online eğitimleri oldu. BTK Akademi’de kayıtlı tam 925 bin civarı öğrencimiz var. Hem öğrenci sayımız hem de eğitim sayımız her geçen gün artıyor. BTK Akademi portalının 1 milyon öğrenciye ulaşmasına ramak kaldı. Yeni açacağımız yüz yüze eğitimlerimiz ile birlikte 10 ilde, 18 eğitim başlığında 684 gencimize ulaşacağız. Biz bu etkinliklerle nice cevherler bulacağımızı biliyoruz. Biz gençlerimizin içindeki cevheri çıkarmak için onları eğitmeye devam edeceğiz. BTK Akademi sizlere kariyer haritanızı çizmeniz açısından çok büyük bir rehber. Bunu çok iyi değerlendirin. Günümüzde eğitim imkanları çok daha fazla ama aynı zamanda rekabet de çok daha çetin.”

“Cisco Dijital Sınıf”ın açılışına BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, Cisco yöneticileri ile BTK çalışanları katıldı.