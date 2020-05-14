BtcTurk ‘Dijital Halving Zirvesi’ne ev sahipliği yaptı

Tüm dünyanın takip ettiği ‘3. Bitcoin Blok Ödülü Yarılanması Süreci’ni konu alan ‘Dijital Halving Zirvesi’, Türkiye’nin 81 ilinden 830 binden fazla kullanıcısı bulunan BtcTurk’ün, twitter hesabı üzerinden uzman konuşmacıların katılımıyla canlı olarak gerçekleştirildi. 10 yıl içinde üçüncü kez gerçekleşen Bitcoin Blok Ödülü Yarılanmasını konu alan zirveye BtcTurk CEO’su Özgür Güneri başta olmak üzere Bitcoin’in doğuşundan beri ekosistemin öncülerinden olan Adam Back, akademisyen İsmail Hakkı Polat, BtcTurk Kurucusu Kerem Tibuk, BtcTurk CTO’su Ozan Yurtseven ve İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Direktörü Şant Manukyan’ın katıldı.

Zirvede, Satoshi Nakamoto’nun Bitcoin’i enflasyona karşı korumak için tasarladığı ‘Bitcoin Blok Ödülü Yarılanması’ yani ‘Halving’ başta olmak üzere, daha önce geçirdiğimiz iki halving’in tarihi etkileri, yeni dönemde bitcoin ve blokzincir dünyasına dair tüm merak edilenleri ele alındı.

*09 Temmuz 2016’daki yarılanmada Bitcoin 1,910 TL olarak gerçekleşirken, 11 Mayıs 2020 tarihindeki 3. Yarılanmada ise Bitcoin 61,999TL olarak kaydedildi.

COVID-19 Dünyasında Bitcoin'in Anlamı

Moderatörlüğünü Radyospor Genel Yayın Yönetmeni Barış Ertül’ün yaptığı zirve, ‘COVID-19 Dünyasında Bitcoin'in Anlamı’ başlıklı panel ile başladı. BtcTurk CEO’su Özgür Güneri ve İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Direktörü Şant Manukyan’ın konuşmacı olarak yer aldığı panelde; Covid-19’un piyasalara etkisi, Bitcoin’in varlık sürdürme serüvenindeki fırsat ve tehditlerinden bahsedildi.

COVID-19 etkisiyle yaşanan krizden ve ödül yarılanmasının ardından önümüzdeki 4 yılı değerlendiren BtcTurk CEO’su Özgür Güneri; koronavirüsün ardından insanların alışkanlıklarına geri dönüp dönemeyeceği ve bunun ekonomiye etkisinin nasıl olacağına değindiği konuşmasında finansal piyasalarda dalga boyutunun artarak devam edeceğini, risk yönetiminin de bu noktada büyük önem kazandığını belirtti. Güneri: “Kontrol edilememesi, sansürlenememesi, para politikası ile oynanamaması Bitcoin’e büyük güç veriyor. Bu para biriminin tehditleri de var ancak son finansal piyasalardaki gelişmelerin etkisi ve Bitcoin’in kendi teknolojik evrimi düşünüldüğünde mevcut ödeme sistemleri ile Bitcoin’in rakip olmadığını, mevcut ödeme sistemlerinin yerine kullanılamayacağını düşünüyorum. Bu noktada Bitcoin’in dolarla veya merkez bankaları ile rekabet etmeyeceğini onun yerine varlık enflasyonları ile beraber altın gibi bir rezerv varlık olarak konumlandırılabileceğini düşünüyorum. Merkeziyetsiz bir yapıya sahip olan Bitcoin’i merkezi ve jeopolitik risklerden arındırdığınız portföyünüzün bir kısmı olarak değerlendirebilirsiniz” dedi.

Bitcoin’in hayatımızda daha fazla yer alması ile finansal kurumlara bambaşka bir hedef kitle ve bu kitleye sunabilecekleri bambaşka bir ürün fırsatı sunacağından bahseden Güneri, “Finansal kurumlar bu teknolojiyi iyi değerlendirirse yepyeni bir atılım alanı yakalayarak gelecek yeni nesil finansal hizmet konusunda daha başarılı ve becerikli olacaklar” dedi.

‘COVID-19 Dünyasında Bitcoin'in Anlamı’ panelinin bir diğer konuşmacısı İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Direktörü Şant Manukyan ise konuşmasında dünyadaki insanların sadece 1.3’ünün Bitcoin satın aldığından ve düşük olan bu rakamın artacağından bahsetti.Manukyan, piyasalarla ilgili de açıklamalarda bulunarak tavsiyeler verdi. “Geçtiğimiz yıllarda liberal ülkelerle otoriter ülkelerin Bitcoin’e yaklaşımlarının farklı olacağını düşünüyorum” diyen Manukyan sözlerine şöyle devam etti: “Koronavirüs krizi ile bu durum değişti. Sıfır faizin de bir işe yaramadığını gördük. Reel faizler Bitcoin’i destekleyen gelişmeler. Ciddi bir kriz ile karşı karşıya olan devletler bu krize önlem olarak Bitcoin’e geçmeyi düşünecektir. Bunun yanı sıra bugün Bitcoin’i teminat olarak kullandırabildiğiniz sistemler oluşmaya başladı. Hayatın içinde akıllı kontratlar ödeme sistemlerinden bahsediyoruz. Dijital paraya geçişin Bitcoin dışında fırsatlar yaratacağını düşünüyor, dünyadaki tüm finansal varlıklarda görülen karşı taraf riskinin Bitcoin’de olmamasının, Bitcoin’e ciddi prim kazandıracağını düşünüyorum” dedi.

2016 Halving vs 2020 Halving: Halvinglerin Tarihi ve Toplumsal Etkisi

Bitcoin’in doğuşundan beri ekosistemin öncülerinden olan Adam Back ve BtcTurk Kurucusu Kerem Tibuk’un yer aldığı panelde, Bitcoin’in ileride dünyanın rezerv parası haline geleceği söylemek için biraz daha zamanın olduğunu söyleyen Adam Back, COVID-19 salgınından beri süregelen finansal gelişmeler ve parasal genişleme, bunun olma ihtimalini artırdığını söyledi. Back: “Bugün geleneksel yatırımcılar neye yatırım yapacakları konusunda emin değiller Önceden borsaya yatırım yaparlardı, borsa düşüyor ve yatırımcılar borsanın daha fazla düşüp düşmeyeceğini bilmiyorlar. Ticari ya da konut amaçlı emlak yatırımı da belirsiz çünkü insanlar büyük şehirlerden uzakta çalışmaya alışabilirler ve emlak fiyatları düşmeye başlar. Ama Bitcoin merkezi olmayan bir yapıda, P2P ağını kullanıyor, güvenilir işlemci gücü kullanıyor yani bozulmaya karşı dirençli. Kısaca insanların itibari paraların Bitcoin’e karşı değer kaybettiğini fark ettiklerinde artan bir etkiyle daha fazla kişinin Bitcoin’i tercih edecektir” dedi.

Panel konuşmacılarından Kerem Tibuk ise konuşmasında; “Bitcoin’in enflasyonunun altının da altına inmesi, önümüzdeki 4 seneyi belirleyecek. Bitcoin’in ana hikayesi olan, limitli arzının eninde sonunda fiyata yansıyacağını bekliyorum. Para olarak ve değer saklama/transfer aracı olarak, tek bir kazanan olacağını biliyorum. Bunun Bitcoin olma ihtimali çok daha yüksek. Çünkü ağ etkisi en güçlü ürün Bitcoin. Diyelim ki 2 para rekabet ediyor, bu Bitcoin – Litecoin olabilir veya altınla gümüş olabilir. Birinden biri çok hafif bir avantaja sahip olsa bile, diğerini piyasadan silebiliyor. Çünkü herkes en likit parayı kabul etmek istiyor, bir yandan sonra rekabet devam edebiliyor ama serbest piyasada tek bir para birimi kazanıyor. Sonunda Bitcoin’in kazanacağını düşünüyorum çünkü; ekonomi, para teorisi ile ilgili bildiğim her şey ve yaşadıklarım da bunu kanıtlıyor” dedi.

Bitcoin Ekosistemi ve ödül yarılanması

BtcTurk CTO’su Ozan Yurtseven ve akademisyen İsmail Hakkı Polat’ın konuşmacı olarak katıldığı panelde Bitcoin Ekosistemi ve ödül yarılanmasından bahsedildi. Bitcoin’de önümüzdeki 4 yıl sonrasının muhasebesinin çıkarılması gerektiğine değinen akademisyen İsmail Hakkı Polat, “Bugüne kadar yaşanan halvinglere bakılarak buradan bir vizyon ve perspektif çıkarmamız gerekiyor. Yarılanma ile beraber Bitcoin çok değişik bir deneyim yaşayacak” dedi. BtcTurk CTO’su Ozan Yurtseven ise “Zaman geçtikte halvinglerin ne anlama geldiğini anlayarak daha bilinçli şekilde yatırm yapmaya başladık. 2016’daki halving ile bunun durdurulamaz bir hale geldiğini anladım. Şimdi Bitcoin’in Teknolojik olarak belli bir seviyeye geldiğini görüyorum. Bir sonraki halving için çok başka yerlerde olacağımızı ve hayatımızın bir parçası gibi konuşacağımızı düşünüyorum” dedi.

BtcTurk’ün düzenlediği Halving Bilgi Yarışması ile BtcTurk 15 kişiye toplamda 7.500.000 Satoshi hediye ederken, halving gününe özel olarak 12 Mayıs 00:00 ve 23:59 arası BtcTurk ve BtcTurk PRO'da Türk Lirası ile yapılan Bitcoin alım satım işlemlerinden ücret almadı.

*Zirvenin tüm videolarına aşağıdaki adreslerden ulaşabilirsiniz.

1.Oturum birinci kısım: https://twitter.com/btcturk/status/1260177901468545025,

1.Oturum ikinci kısım: https://twitter.com/btcturk/status/1260186865761583104

2.Oturum: https://twitter.com/btcturk/status/1260193354295304193

3.Oturum: https://twitter.com/btcturk/status/1260209056733556737

Bitcoin blok ödülü yarılanması (Halving) Hakkında Merak edilenler…

BtcTurk tarafından hazırlanan ‘Bitcoin'e Giden Yol’ belgesel serisinin ikincisi olan “Bitcoin'e Giden Yol 2: Halving” belgeseli, Bitcoin blok ödülü yarılanmasının ne ve neden önemli olduğu, Bitcoin arzına nasıl etki ettiği, daha önceki yarılanmalarda neler yaşandığına dair tüm merak edilenleri yanıtlıyor. Belgeselin videosuna aşağıdaki video linkinden ulaşabilir ve indirebilirsiniz.

Halving, Bitcoin’de blok ödüllerinin yarı yarıya azalması sürecidir. Bitcoin madenciliği, yapılan transferlerin onaylanması ve kalıcı bir şekilde herkesin erişimine açık blokzincirine yazılması için gerçekleştirilen matematiksel doğrulama işlemine denir. Madencilerin bu matematiksel doğrulama işlemlerini yapmaları için teşvike ihtiyaçları vardır. Bu teşvik de blok zincirinde her bir blok üretildiğinde verilen 12.5 BTC’lik ödül ile sağlanır. Bugüne kadar iki blok ödülü yarılanması (halving) gerçekleşti. 2012 ve 2015 yıllarında gerçekleşen blok ödülü yarılanmalarının ardından üçüncüsü 2020’de gerçekleşiyor. Bitcoin’in mucidi Satoshi Nakamoto, blok ödüllerinin her 210 bin blokta bir yarı yarıya indirileceği bir sistem tasarlayarak enflasyona karşı korunan bir varlık oluşturmayı amaçlamıştır.