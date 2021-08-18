Boston Dynamics'in Atlas robotundan yeni video: Eğimli yüzeyde koşuyor, ters takla atıyorlar!

Spot ve Atlas robotları ile büyük bir başarı yakalayan robotik teknolojileri girişimi Boston Dynamics, iki ayaklı insansı robotu olan Atlas için yeni bir video yayınladı. Yayınlanan videoda Atlas robotlarının bir parkur içinde neler yapabildiğini görüyoruz.

Paylaşılan video içinde yer alan iki Boston Dynamics Atlas robotu hazırlanan parkur içinde engelleri aşarak ilerliyor. Bu ilerleme sırasında Atlas robotlarının tek ayak üzerinde zıpladıklarını, merdiven inip çıktıklarını, eğimli yüzeylerde yürüyebildiklerini, koştuklarını ve ters taklalar atabildiklerini görüyoruz.

Kısacası video içinde Atlas robotlarının atletik yetenekleri detaylı bir şekilde gözler önüne seriliyor. Parkur videosunun yanı sıra ikinci bir video da yayınlayan Boston Dynamics, bu videoda ise mühendisleri ile birlikte Atlas robotunun nasıl çalıştığını ve ne gibi özelliklere sahip olduğunu detaylı bir şekilde paylaştı.

Boston Dynamics tarafından paylaşılan bilgilere göre Atlas robotunun önünde yer alan parkura göre programlanmasına gerek duyulmuyor. Atlas, sahip olduğu yapay zeka teknolojisi ile birlikte halihazırda kullanabildiği davranış ve hareketleri önündeki parkura göre kendi uyarlıyor.

Videoların nasıl yapıldığını izlemek için kamera arkası görüntülerini izleyebilirsiniz:

Paylaşılan videoların Atlas ile ilgili olarak paylaşılan ilk videolar olmadığını da belirtelim. Hatırlatmak gerekirse Boston Dynamics, geçtiğimiz yıllarda da Atlas robotunun yeteneklerini gösteren pek çok video paylaşmıştı. Paylaşılan her videoda ise Atlas robotunun yeni yetenekler kazanarak yoluna devam ettiğini görüyoruz.

Kaynak: Webrazzi