Blockchain teknolojisinin kullanım alanı genişliyor

Teknolojiyle birlikte hayatımıza giren blockchain teknolojisinin giderek daha da yaygınlaşacağını belirten Dr. Aytunç Yıldızlı, ’’2019 yılında sektör devlerinin kripto para ve blockchain odaklı çalışmalar başlatmasıyla birlikte, bu yenilikçi teknolojiler hem bireysel yatırımcılar hem de şirketler tarafından daha fazla tercih edilmeye başlandı’’ dedi.

Son yıllarda gelişen teknolojiler, yatırım araçlarını yeniden şekillendirdi. Merkeziyeti kontrolden uzak, şeffaf, hızlı ve özgür bir yatırım aracı olarak öne çıkan kripto para dünyayı etkisi altına alan pandemi sonrası iyice hızlandı.

Artık dünyanın pek çok yerinde hayatın bir parçası haline gelmiş olan kripto para birimlerine olan talep ülkemizde de artış gösterdi. İstatistiklere göre, 2021 yılında kripto para kullanan insan sayısı dünya genelinde 300 milyonu aştı. Türkiye için bu sayı 4 milyonu geride bırakarak toplumun yaklaşık yüzde 3’üne denk gelmeye başladı. Son dönemde artan bu kullanım, kripto para dünyasından en son gelişmeleri takip etmek için gerçek ve doğru bilgi paylaşan platformları önemli bir ihtiyaç haline getirdi.

Kripto para birimleriyle ilgili köşe yazarlığı yapan Dr. Aytunç Yıldızlı, 2017 yılında ülkemizdeki kripto para odaklı yayıncılık ihtiyacını karşılamak adına Muhabbit projesini hayata geçirdi ve 2020 yılında bu projenin medya kolu olarak muhabbit.com sitesini yayına aldı. Yıldızlı’ya göre, günümüzde kripto para piyasasında en doğru hamleleri yapabilmek için ilk önce doğru bilgiye ve gerçek habere ulaşmak gerekiyor.

“Blockchain uygulamalarının sektörel alandaki etkileri büyüyor”

Kripto para birimlerinin bireysel yatırımcıların olduğu kadar arkasındaki blockchain teknolojisi nedeniyle bütün sektörleri ve ülkeleri ilgilendirdiğini anlatan Yıldızlı, “Kripto para birimleri ilk kez Bitcoin ile birlikte ortaya çıkmış olsa da burada kullanılan temel teknoloji bilginin doğruluğuna ve kanıtlanılabilirliğine odaklanan blockchain teknolojisi. İlk etkilerini finansal ürün ve hizmet alanında gösteren bu teknoloji, 2018 yılında bütün şirketleri etkilemeye başladı ve her sektörden şirket çalışma biçimini blockchain odaklı değiştirme kararı aldı. Aralarında IBM, Amazon ve Microsoft gibi sektör devlerinin yer aldığı şirketler kurumsal yapılarına ve Ar-Ge çalışmalarına blockchain hizmetlerini ekledi. Düşük maliyetli, güvenli ve çevreci olan blockchain verimsiz üretim süreçlerini ortadan kaldırarak şirketlere daha vizyoner bir bakış açısı sunmaya başladı. Bankacılıktan enerjiye, lojistikten tarıma pek çok alanda blockchain kullanımında hızlı bir artış yaşandı” dedi.

Yıldızlı, ’’Yapılan bir çalışmaya göre günümüzde şirketlerin birçoğu genellikle BTC ve ETH gibi kripto para birimleri sayesinde bilinirlik kazanan blockchain teknolojisini sistemine entegre etmeye çalışıyor” diyerek, “Buna göre 2018 yılı blockchain için devrim niteliğindeydi ve bütün dünyada bu sistemin güvenilirliği kanıtlandı. 2019 yılında sektör devlerinin kripto para ve blockchain odaklı çalışmalar başlatmasıyla birlikte, bu yenilikçi teknolojiler hem bireysel yatırımcılar hem de şirketler tarafından daha fazla tercih edilmeye başlandı” diye konuştu.

Yıldızlı, günümüzde bu alana yapılan ciddi yatırımları vurgulayarak geleceğin teknolojisi olarak adlandırılan bu gelişmelerin ilerleyen dönemde çok daha fazla sektörün ilgisini çekeceğinden bahsetti.

Yenilikçi blockchain yaklaşımlarında önümüzdeki 5 yıl içinde ciddi bir ilerleme kaydedileceğini belirten Dr. Aytunç Yıldızlı, bu konudaki fikirlerini şu sözlerle noktaladı: ’’Artık kripto para, blockchain teknolojileri veya NFT herkesin yatırım alanı haline gelmiş durumda. Sektörün önemli isimleriyle röportajlar gerçekleştirerek aslında kullanıcıların aradığı cevapları aktarmaya çalışıyoruz. Röportajlarımızın çok büyük bir kitle tarafından takip edildiğini biliyoruz. Sektör gelişmeye devam ettikçe benzer uygulamalarımız da artarak devam edecek ve merak edilen her şeyi uzmanların bakış açısıyla kullanıcılarımıza aktarmaya devam ediyor olacağız.’’