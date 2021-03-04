Biyoloji öğretmeni atık su arıtma sistemi yaptı

Bayburt’ta Biyoloji Öğretmeni Mehmet Söyüt, kanalizasyon ve fabrika atıklarının arıtılması için bir proje üretti.

Evinin bodrum katında oluşturduğu atölyede 2 yıldır bu proje üzerine çalıştığını söyleyen Söyüt, atık su arıtmasında maliyetin yüksek olduğunu vurgulayarak, doğada bulunan malzemelerle daha düşük bütçeyle suyu arıtan ve temiz bir su elde eden sistem geliştirdiğini kaydetti. Tamamen doğadaki malzemeleri kullanarak hayata geçirdiği proje hakkında bilgiler veren Söyüt, “Son yüzyılda teknolojinin gelişmesiyle birlikte çevre kirliliği önemli derecede arttı. Çevre kirlenmesinin önlenmesi konusunda bizim de bir katkımız olsun diye özellikle kanalizasyon ve fabrika atıklarının temizlenmesi konusunda çevreye zarar vermeden bu konuda bir proje geliştirdik. Doğada bulunan malzemeleri kullanarak bu projeyi oluşturduk” dedi.

“Arıtılan su yeniden kullanılabilir”

Amacının kanalizasyon ve fabrika atıklarını kullanılabilir hale getirerek, yeniden doğaya döndürmek olduğunu, arıtılan suyun yeniden kullanılabilir hale geldiğini aktaran Biyoloji Öğretmeni Mehmet Söyüt, suyun özellikle peyzaj konusunda, bahçe sulamada, çim sulamasında, ağaçlandırma alanlarının sulandırılmasında kullanılabileceğini belirtti.

Fabrikaların genellikle arıtma konusunda maliyeti öne sürdüklerini, geliştirdiği projenin fabrikaların bu görüşünü sona erdireceğini bildiren Söğüt, “Doğaya katkısı oldukça yüksek, maliyeti düşük ve çevre kirliliğinin önlenmesi hususunda önemli bir proje. Doğada bulunan malzemeleri kullanarak bir filtreleme sistemi yaptık. Bu filtreleme sistemi ile düzenek iki aşamadan oluşuyor. Bu tabii artırılabilir. Buradan kirli su dökülüyor, bir aşamadan geçtikten sonra doğada bulunan malzemeleri kullanarak, suyu arıtarak, görüntüsü temiz bir su meydana çıkıyor” şeklinde konuştu.

“Çevre kirliliğinin önüne geçecek”

Doğadaki malzemelerin iki yıllık bir süre zarfında sayısız kez denenmesi ile projeyi ortaya çıkardığını ifade ede Mehmet Söyüt, teknolojinin getirisinin yanında götürüsünün büyük olduğunu, projenin de çevre kirliliğinin tamamen önüne geçeceğini kaydetti.

“Suyun sertlik derecesini düşürüyor”

Söyüt, kullandığı taşların suyun içerisindeki kireç oranını düşürdüğünü, özellikle tek bir aşamada yaklaşık 2 Fransız Sertlik (FS) derecesi kadar düşürdüğünü belirterek, suyun sertliği 20 FS ise, 10 ayrı düzenek ile bunun sıfıra kadar düşürülebileceğini sözlerine ekledi.