BİTES Genel Müdürü Coşkun: "Savaşı sürpriz yapan kazanır"

BİTES Savunma, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürü Uğur Coşkun, "Geleceğin savaşlarına geleceğin teknolojilerini üretiyoruz. Durumsal farkındalık demek, savaş alanında sizin düşman ve dost birliklerinizin yerini anlamanız ve savaşta sürpriz yaşamamanızı sağlar. Savaşı sürpriz yapan kazanır" dedi.

BİTES Savunma, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürü Uğur Coşkun, Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) Genel Merkezinde EMD Başkanı Turgay Türker ve dernek üyesi gazeteciler ile simit, çay eşliğinde sohbette bir araya geldi. Coşkun, BİTES’in yapısına ve işlevine ilişkin yaptığı sunumun ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

BİTES Genel Müdürü Coşkun burada yaptığı konuşmada, geleceğin savunma teknolojileri ile ilgili ihtiyaçlarında doğru bir konumlandırma ürettiklerine inandıklarını belirterek, "Yatırımlarımızı ve çalışmalarımızı hızla devam ettiriyoruz. Ordumuzun gelecekteki ihtiyaçlarını doğru tahmin ederek doğru alanlara yatırım yaptığımızı düşünüyoruz. Bunun yanı sıra doğru bir ürünleşme politikası ile ilerlediğimizi düşünüyoruz" diye konuştu.

"Savaşı sürpriz yapan kazanır"

Coşkun, sözlerine şöyle devam etti:

"Geleceğin savaşlarına geleceğin teknolojilerini üretiyoruz. Bizim şu anki bakış açımız. Artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik teknolojileri. Savaş alanındaki durumsal farkındalık teknolojilerinde yaptığımız çalışmalar. Durumsal farkındalık demek, savaş alanında sizin düşman ve dost birliklerinizin yerini anlamanız ve savaşta sürpriz yaşamamanızı sağlar. Savaşı sürpriz yapan kazanır. Sizin bilgiye hızlı bir şekilde eriştiğiniz savaş ortamında daha hızlı operasyon yapmanızı, daha nokta atışı süreçlerde ilerlemenizi sağlar. Aynı zamanda simülasyon teknolojileri ile ilgili ciddi bir bilgi birikimimiz var. Savaş alanındaki dost ve düşman birliklerin yer ve konum bilgilerini bilerek ilerleyen, yapay zeka algoritmaları ile bir tahmin edilebilir ve yönlendirilebilir, artırılmış gerçeklik teknolojileri ile desteklendiği komutan yardımcısı teknolojilerin geliştirilmesi ile ilgili BİTES’in çalışmaları çok sayıda."

Savaş alanında, nesnelerin interneti (Internet of things) yerine savaş alanındaki nesnelerin internetinin (IoBT) yer aldığı bilgisini paylaşan Coşkun, "Bu nesneler ile bizim askerlerimiz, unsurlarımız ya da otonom sistemlerimiz devamlı haberleşecek. Ciddi bir bilgi otobanı oluşuyor savaş alanında. Bu bilgi otobanı içinde bütün bilginin işlenmesi, anlam çıkarılması, komutanlara ya da sahadaki askerlerimizin sistemin yapay zeka algoritmaları ile onları destekleyerek onların doğru karar vermelerini sağlayacak algoritmaların geliştirilmesi, BİTES’in vizyonunda olan konular" ifadelerini kullandı.

Geleceğin Askeri: ATOK

Savaş alanında Türk askerini güçlendirecek "Geleceğin Askeri: ATOK" isimli teknolojisini anlatan Coşkun, özel görev kuvvetleri için milli imkanlarla geliştirilen bir tim içi komuta kontrol ve anlık istihbarat sistemi olduğunu söyledi. Geleceğin muharebe ortamları için en ileri teknoloji ile geliştirilen ATOK’un BMC ile yapılan anlaşma ile seri üretime geçtiği aktaran Coşkun, Askeri Taktik Operasyon Kiti ile silahlı kuvvetlerin ve güvenlik güçlerinin taktik sahaya hakimiyetinin artırılması ve askerin karar vermesini hızlandırması amaçlandığı kaydedildi. Artırılmış Gerçeklik Teknolojisi’yle geliştirilen Zırh Ötesi Görüş Sistemi ile zırhlı araç içindeki mürettebata taktik sahada 360 derece durumsal farkındalık imkanı sağlandığını kaydeden Coşkun, zırhlı araç içinde bulunan tüm sistemlerle veri alışverişinde bulunabilen Zırh Ötesi Görüş Sistemi’nin yakın mesafe gözetleme sisteminden alınan 360 derece elektro-optik ve termal kamera görüntülerini, Komuta Kontrol Sistemleri’nden alınan harekat bilgileri ve araç içi sistemlerden alınan coğrafi referansları veriler ile zenginleştirdiğini bilgisini verdi.

Artırılmış Gerçeklik Teknolojisi destekli Sanal Kum Sandığı (SKS) teknolojisini ele alan Coşkun, söz konusu teknoloji ile istenilen bölgede harekat icra takibine imkan sağlayarak modern taktik geliştirme aracı olarak kullanıldığını belirterek, 3B hologramlar ile arazi ve arazi üzeri bilgi katmanlarını görselleştirerek etkin bir taktik geliştirme kabiliyeti sağlandığını kaydetti.

Etkin ve yüksek sadakatli bir eğitim ortamı sağlanıyor

BİTES tarafından geliştirilen Karma Gerçeklik Eğitim Sistemleri’ne ilişkin bilgi veren Coşkun, gerçek zamanlı simülasyon yazılımları ve 3 boyutlu sanal ortamları, gerçek dünya görüntüsü ile Karma Gerçeklik Gözlükleri kullanarak birleştirildiğini aktardı. KARMA ile karmaşık sistemler ve platformlarda görev eğitimi yürütmek için maliyet etkin ve yüksek sadakatli bir eğitim ortamı sağladığını kaydeden Coşkun, ayrıca KARMA’nın hava, kara ve deniz alanlarındaki eğitimler için özelleştirildiği bilgisini verdi.

Uzaktan kumandalı SARP silah sistemi için simülasyon teknolojileri kullanılarak geliştirilen gömülü eğitim simülatörü olarak tanımlanan SARP-SIM projesini anlatan Coşkun, söz konusu teknolojinin Türkiye’de ilk kez kara aracı gömülü eğitim sistemi konsepti SARP-SIM projesinde kullanıldığını söyledi. Coşkun, SARP-SIM, operatörün gerçek SARP silah sistem donanımları (görev ekipmanları) ile eğitim almasını sağladığını kaydetti.

Soru-cevap bölümünün ardından EMD Başkanı Türker, BİTES Genel Müdürü Uğur Coşkun’a, "Söz uçar yazı kalır" ifadeleri ile "Ekonomi Siyaset ve Medya: Başkalaşımın Öyküsü" adlı kitabını hediye etti. Sohbet, BİTES ekibinin EMD üyeleri ile toplu hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sonra erdi.