Bircom ve Zoom güçlerini birleştirdi

Sektöründe öncü konumunda bulunan Bircom, kurumların bilişim ve telekom alanındaki ihtiyaçlarına en gelişmiş teknolojiler doğrultusunda en kapsamlı çözümleri, yüksek müşteri memnuniyetiyle sunmaya devam ediyor. İşletme ve kuruluşların online ortamda sorunsuz bir şekilde iletişim kurmalarını sağlayarak bu kapsamda; video, ses, içerik paylaşımı ve sohbet çözümleri sunan Zoom ile güçlerini birleştiren Bircom, yetkili Zoom partneri olarak müşterilerine hizmet sunmaya hazır.

Online görüşmeye olan talep artmaya devam ediyor. Bu kapsamda kurumların online iletişim çözümlerine olan ihtiyaç ve talepleri de artış göstermeyi sürdürmekte. Online iletişim alanında öncü konumda bulunan Zoom da mobil cihazlarda, masaüstü bilgisayarlarda, telefon ve toplantı odası sistemlerinde kusursuz çalışan iletişim çözümleri sunmayı sürdürüyor. 1.396’sı ABD’de, 1.136’sı uluslararası lokasyonlarda olmak üzere, 2.500’den fazla çalışanı bulunan Zoom ile gerçekleştirdiği iş birliği ile verimli ve hızlı bir iletişim ağı oluşturmayı hedefleyen Bircom, kusursuz bir müşteri deneyimi ve kaliteli bir teknik destek hizmeti sağlayacak.

Bircom tecrübesi ile Zoom’un küresel gücünü birleştiriyoruz

Gerçekleştirilen iş birliğinin uzun soluklu olmasını hedeflediklerinin altını çizen Bircom CEO’su Can İlkhan, “Koronavirüs, ülkemiz de dahil olmak üzere, pek çok ülkede mümkün olan işkollarında evden çalışmayı bir seçenek haline getirdi. Bircom olarak video konferans, sesli konferans ve kurumsal kulaklık çözümlerimizle evden çalışma ortamına geçiş yapan şirketlerin ihtiyaçlarını karşılayacak profesyonel çözümler sunmaktayız. Sunduğumuz çözümlerin kapsamını genişletecek bu iş birliği ile Zoom ile güçlerimizi birleştirdik. Bu süreçte katma değerli bir distributor olarak pazarlama aktiviteleri ve teknik destek noktasında Bircom’un tecrübesi ile Zoom’un küresel gücünü birleştirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Bircom bünyesinde bulunan tamamlayıcı ürünler ile online görüşmelerdeki kaliteyi artırmayı hedeflediklerini de vurgulayan İlkhan, “Kurumlara sunduğumuz iletişim çözümlerimizin kapsamını genişletmeyi hedefliyoruz, ayrıca kişisel kullanım ve evden çalışan personel için ise yüksek ses kalitesine sahip kulaklık, kamera ve workstation çözümleri de sağlayacağız. Ürün portföyümüz arasında yer alan bütünleşik iletişim çözümlerimizi Zoom ürünlerine entegre ederek online toplantı ihtiyaçlarına tümleşik çözümler sağlayacağız” şeklinde sözlerini sürdürdü.

İş birliğini değerlendiren Zoom EMEA Bölgesi Başkanı Ravi Patel, iş birliği kapsamında birçok başarıya imza atmayı hedeflediklerinin altını çizdi.