Bir platformdan daha veda: Periscope kapanıyor

Twitter’ın sahibi olduğu canlı yayın platformu Periscope için yolu sonu geldi. Ülkemizde geniş kitleye ulaşan Periscope, Mart 2021’de kapanıyor.

Twitter, Periscope’un kapatılma kararına gerekçe olarak kullanıcı sayısının azalmasını ve maliyetlerin zamanla artmasını gösteriyor. Mart 2021’den itibaren canlı yayın yapmak isteyen kullanıcıların Twitter Live özelliğini kullanması gerektiğini ifade ediyor.

Uygulamaya gelecek yeni güncellemenin ardından Periscope’ta yeni bir profil oluşturulamayacak. Mart 2021’de ise Periscope’un fişi çekilecek ve App Store, Play Store gibi uygulama marketlerinden kaldırılacak. Uygulama kapanana kadar tekrar yayınlarınızı ve verilerinizi bilgisayarınızı indirerek yedekleyebileceksiniz.

Periscope’un kullanıcı kitlesinin büyük bölümünü Türk kullanıcılar oluşturuyor. Periscope, Türkiye’deki bir şirketle isim benzerliği olduğu için ülkemizdeki adını Scope olarak değiştirimişti. Periscope’ta Süper Lig maçları korsan olarak yayınlanıyordu. Bu nedenle Süper Lig maçlarının yayın saatlerinde Periscope’a mahkeme kararıyla erişim engeli uygulanıyor. Ülkemizdeki sosyal medya yasası nedeniyle Periscope'un Türkiye'de bir kişiyi temsilci olarak belirlemesi gerekiyor. Firma, temsilci belirlemediği için Kasım 2020'de 10 milyon TL, Aralık 2020'de 30 milyon TL tutarında iki cezaya maruz kaldı.

Periscope’tan yapılan açıklamada yukarıdaki bilgilerin yanı sıra veda cümleleri olarak şu ifadelere yer veriliyor: