Bir dönem sona erdi! Twitter o özelliği kaldırdı...

Hem iOS hem Android'e gelen yeni güncellemeyle bu kırpılma işlemine son verildi.

Twitter yöneticileri güncellemenin kullanıcılardan gelen talepler üzerine böyle bir adım attıklarını belirtti. Mart ayında beta kanallar üzerinden kullanıma sokulan güncelleme tüm Twitter üyelerine açıldı.

Yeni özellikle ayrıca paylaşım esnasında fotoğrafın nasıl gözükeceğini de önceden görebilecekler.