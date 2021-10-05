Uluslararası uygulamalarda yaşanan kesinti süresince BiP, aktif kullanıcı sayısını iki kat artırdı. Bu süreçte Türkiye’nin yanı sıra yurtdışından da platforma olan ilgi arttı. Platforma yeni katılan kullanıcıların yüzde 50’si Türkiye dışından gerçekleşti. Dün gece ile birlikte BiP’in toplam indirilme sayısı 87 milyonu aştı.

Dün yaşanan global uygulamalardaki kesintilerin ardından BiP, bir gecede aktif kullanıcı sayısını 2 kat artırdı. Yeni kullanıcıların yarısını ise Türkiye dışından gelen uluslararası müşteriler oluşturdu. Bu süreçte mesajlaşma adedi yaklaşık 4 kat arttı. BiP’in toplam indirme adedi ise 87 milyonu aştı.

Yaşanan gelişmelerin yerli ve milli uygulamaların önemini bir kez daha gündeme getirdiğini belirten Turkcell Dijital Servislerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ sözlerine şöyle devam etti: “Hep dile getirdiğimiz üzere küresel uygulamalara bağlı kalmamamız gerektiğini dün yaşadığımız süreç ile bir kez daha görmüş olduk. Türk mühendislerinin geliştirdiği BiP sayesinde sadece Türkiye’deki değil dünya çapındaki kullanıcılarımız iletişimlerini kesintisiz bir biçimde devam ettirdi. İşte bizler bu yüzden sadece birkaç uluslararası uygulamaya mahkûm kalmamak adına çalışıyor ve rakiplerimize fark atan güçlü özelliklere sahip yerli bir platforma sahip olmanın gurunu yaşıyoruz. Bu vesileyle platformu tercih eden tüm kullanıcılarımıza bir kez daha teşekkürlerimizi sunarız".

Türk mühendislerinin geliştirdiği platform sadece Türkiye’de değil dünyanın 192 ülkesinde de iletişim hizmeti veriyor. BiP’te 15 kişiye kadar HD kalitesinde sesli ve grup görüntülü görüşmenin yanı sıra HD fotoğraf paylaşma seçeneği de bulunuyor. Yeni özellikleri hayata geçiren platform, geçtiğimiz günlerde de yoğun talep gösterilen üzerine ‘Durum Özelliği’ni kullanıcılarıyla buluşturdu. Yenilenen ara yüzüyle birlikte sadeleşen tasarımıyla dikkat çeken platform, ‘Anlık Çeviri’ özelliği sayesinde mesajlaşma sırasında 106 farklı dilde sohbet etmeye imkân verirken, sadece normal zamanda değil afet anlarında da ‘Acil Durum’ özelliğiyle de kesintisiz iletişim sunuyor. Platformun ’Grup Taşıma’ özelliği sayesinde, kullanıcılar daha önce kullandıkları mesajlaşma uygulamasındaki gruplarını ve sohbet geçmişlerini platforma aktarabiliyor. Kullanıcılar platforma mevcut sohbet gruplarını aktarırken grupta daha önce platformu yüklemiş olan kullanıcıları da tek tek seçmek zorunda kalmadan uygulamaya otomatik olarak ekleyebiliyor.