BiP ve GNÇ Türkiye’nin en çok tercih edilen uygulamaları arasında

Küresel mobil uygulama pazar araştırmaları şirketi App Annie tarafından Google Play ve App Store’da sunulan uygulamaların indirme ve aktif kullanıcı sayıları değerlendirilerek hazırlanan ‘Türkiye’nin Mobil Uygulama Ekonomisi’ raporunda BiP ve GNÇ uygulamaları zirveyi paylaştı.

Turkcell’in tamamı Türk mühendislerce geliştirilen uygulamaları, Türkiye’nin en çok tercih edilen uygulamaları arasında yer aldı. Dünyada mobil uygulama pazarı alanında önde gelen analiz platformu App Annie’nin yayınladığı rapora göre, iletişim platformu BiP ve gençlere özel operatör bağımsız kullanılabilen uygulama GNÇ, Türkiye’nin en çok kullanılan uygulamaları arasındaki yerlerini koruduğu belirtildi.

BiP, 2021 yılının ilk yarısını kapsayan ‘Türkiye’nin Mobil Uygulama Ekonomisi’ raporunda, kullanımı en yüksek artış gösteren ve aktif kullanıcı sayısı en yüksek uygulamalar sıralamasında ilk çeyrekte 2’nci, 2021 yılının ilk yarısında ise 5’inci sırada yer aldı. BiP, 2021’in ilk yarısında aylık aktif kullanıcı sayısıyla global rakiplerinden daha çok tercih edildi.

GNÇ, ‘en çok indirilen eğlence uygulamaları’nda global rakipleri arasında ilk 10’da yer aldı. Eğlence kategorisinde Türkiye’de en çok indirilen uygulamalar listesine giren GNÇ, Android cihazlarda kendi kategorisinde en çok indirilen uygulama oldu. Rapor, App Store ve Google Play’deki 2021 yılı 1. ve 2. çeyreğine ilişkin aylık ve günlük veriler değerlendirilerek hazırlandı.