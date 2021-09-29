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Binance’daki ‘yanlış veri türü’ hatasının nedeni belli oldu

Kripto para borsası Binance’da kullanıcıların karşılaştıkları ‘yanlış veri türü’ hatasının ne anlama geldiği açıklandı. Yazılımcı Berkay Çatak, “Bu hatanın nedeni; ön yüzde formdan gelen verileri kontrol etmek ve değerlendirmek üzere başka bir sayfaya gönderilir. Hedef sayfa ulaşılamaz halde olduğu için kullanıcı tarafından gönderilen veriler değerlendirilemiyor. Binance yazılım tarafında ise böyle bir durumda “yanlış veri türü” hatası kullanıcının karşısına çıkıyor” dedi.

Bilim ve Teknoloji 29.09.2021, 13:23
Binance’daki ‘yanlış veri türü’ hatasının nedeni belli oldu

Kripto para borsası Binance’da kullanıcıların karşılaştıkları ‘yanlış veri türü’ hatasının ne anlama geldiği açıklandı. Yazılımcı Berkay Çatak, “Bu hatanın nedeni; ön yüzde formdan gelen verileri kontrol etmek ve değerlendirmek üzere başka bir sayfaya gönderilir. Hedef sayfa ulaşılamaz halde olduğu için kullanıcı tarafından gönderilen veriler değerlendirilemiyor. Binance yazılım tarafında ise böyle bir durumda “yanlış veri türü” hatası kullanıcının karşısına çıkıyor” dedi.

Kripto para işlemleri için çeşitli uygulamalar kullanılıyor. Bu uygulamalardan Binance’daki teknik aksaklık kullanıcıları telaşlandırdı. Kullanıcılar web sitesi ve mobil uygulamadan giriş yaparken ‘Yanlış veri türü’ hatasıyla karşılaştı. Bu hatanın ne anlama geldiğine ilişkin açıklama yapan yazılımcı Berkay Çatak, “Binance web sitelerine ve mobil uygulamalarına bu sabah saat 09.30 civarında erişim kesildi. Giriş yapmaya çalışan kullanıcılar “yanlış veri türü” şeklinde bir hata ile karşılaşıyorlar. Bu hatanın nedeni; ön yüzde formdan gelen verileri kontrol etmek ve değerlendirmek üzere başka bir sayfaya gönderilir. Hedef sayfa ulaşılamaz halde olduğu için kullanıcı tarafından gönderilen veriler değerlendirilemiyor. Binance yazılım tarafında ise böyle bir durumda “yanlış veri türü” hatası kullanıcının karşısına çıkıyor” dedi.

“Her yazılımın bakımının yapılması gerekmektedir”

Dünyada kabul görmüş yazılım geliştirme süreçlerindeki adımları; “tasarım, kodlama, entegrasyon ve bakım olarak sıralayan Çatak, “Bu adımlar doğrultusunda uygulamanın sağlıklı çalışabilmesi için yapılan ve yayınlanan her yazılımın bakımının yapılması gerekmektedir. Binance ise planlı bir bakım çalışması ile güncellemeleri gerçekleştirip kullanıcı deneyimin artırılmasını sağlamakta” diye konuştu.

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