Bin çocuğa Metaverse’de kodlama eğitimi verilecek

‘Yarını Kodlayanlar’da Metaverse ortamında kodlama eğitimleri verilmesine başlandı. Buna göre, Nisan-Aralık döneminde 13 yaş üzeri bin çocuk Metaverse’de algoritma eğitimi alacak. Sanal Gerçeklik (VR) gözlükleri kullanılarak gerçekleştirilecek eğitimler, ‘Yarını Kodlayanlar’ kapsamında belirli köy okullarında kurulan teknoloji sınıflarında düzenlenecek.

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği, çocukları dijital geleceğe hazırlama hedefiyle 6 yıl önce hayata geçirdikleri “Yarını Kodlayanlar” projesini yenilikçi eğitim içerikleriyle geliştirmeye devam ediyor. Bugüne kadar 81 ilde 242 bini aşkın çocuğa ulaşan proje kapsamında Metaverse ortamında kodlama eğitimleri verilmesine başlandı. Buna göre, proje katılımcısı 13 yaş üzeri çocuklar Scratch ile kodlama eğitiminin ilk adımı olan algoritma eğitimini Metaverse’de alacak. Toplam 20 Sanal Gerçeklik (VR) gözlüğünün kullanılacağı eğitimlerde, algoritma ve kodlama mantığının anlaşılması, algoritmik düşünme becerilerinin geliştirilmesi, yazılımların arkasındaki algoritmanın farkına varılması konuları ele alınacak. Metaverse’de ortalama 45-60 dakika sürecek seanslar sonrasında eğitimlere bilgisayarlarda devam edilecek. “Yarını Kodlayanlar” kapsamında belirli köy okullarında kurulan teknoloji sınıflarında düzenlenecek eğitimlerle Nisan-Aralık döneminde bin çocuğa ulaşılması hedefleniyor.

Konuyu değerlendiren Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, şunları söyledi:

“Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği olarak, dijital geleceğe hazır nesiller yetiştirme hedefiyle 6 yıl önce başlattığımız ‘Yarını Kodlayanlar’ projesini büyük bir kararlılıkla sürdürüyoruz. Bugüne kadar 81 ilde 242 binin üzerinde çocuğumuza kodlama öğrettik. Projemizi tüm Türkiye’de yaygınlaştırırken, bir yandan da farklı dijital eğitim başlıklarıyla çocuklarımızın dijital yetkinliklerini artırmayı hedefliyoruz. Bu anlayışla, projemize Metaverse’ü de dahil ettik. Dünya genelinde canlı sınıf ortamları üç boyutlu Metaverse ortamlarına doğru kayıyor. Biz de kodlama eğitimlerimizi Metaverse’e taşıyoruz. Amacımız, çocuklarımızı teknolojideki en güncel kavram ve uygulamalarla tanıştırmak. Bu kapsamda, 13 yaş üzeri bin çocuğumuzun kodlamanın ilk adımı olan algoritma eğitimini Metaverse ortamında Sanal Gerçeklik gözlükleriyle almasını sağlayacağız. Metaverse’de vereceğimiz eğitimler, çocuklarımızı dijital geleceğe hazırlama hedefimizde önemli bir kilometretaşı olacak. Attığımız bu adımın, eğitim sektöründe de örnek teşkil edeceğine inanıyoruz. Gelişen teknolojilerle birlikte Metaverse’deki eğitim yolculuğumuzun zenginleşerek devam etmesini hedefliyoruz.”

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır ise şöyle konuştu:

“Türkiye Vodafone Vakfı işbirliği ile başlattığımız ve binlerce çocuğun hayatına dokunan ‘Yarını Kodlayanlar’ projemizin kapsamını her geçen gün artırmanın haklı sevinci ve gururu içindeyiz. Geçtiğimiz süreç kodlama bilmenin, okuma yazma bilmek kadar önemli olduğunu bize gösterdi. Biz de projemiz ile ülkemizin yaşadığı dijital dönüşüme öncü olan süreçler geliştirerek, çocukların, geleceğin dijital dünyasına hazırlanmasına katkı sağlamaktayız. Projemiz kapsamında vermiş olduğumuz kodlama eğitimlerini Metaverse üzerinden vermeye başlayarak da projemizi farklı bir boyuta taşıyoruz. Böylece 13 yaş üzerindeki çocuklarımızı teknolojik inovasyon ile tanıştırmayı sürdürüyoruz. Metaverse ortamında sanal gerçeklik gözlükleri ile algoritma eğitimi alacak olan çocukların bu deneyimi tecrübe edinmelerine çok önem veriyoruz. Çocuklarımızın erken yaşta bu deneyimi kazanıp ileride de bu alanda yapılacak çalışmalara katkı sağlayacağına inanıyoruz. Ülkemizdeki her bir çocuğu başta Metaverse teknolojisi yetkinlikleri olmak üzere 21. yüzyıl yetkinlikleri ile donatmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz.’’

Milyon dolarlık pazar

Türkiye’de yaygın olarak “sanal evren” karşılığıyla anılan Metaverse kavramı, belirli bir teknolojiye değil, insanların teknolojiyle nasıl etkileşime geçtiğine dair geniş çaplı bir değişim ve dönüşüme işaret ediyor. Metaverse’de, kullanıcılar Sanal Gerçeklik (VR), Artırılmış Gerçeklik (AR), Yapay Zekâ, sosyal medya ve dijital para birimi gibi teknolojileri kullanarak fiziksel dünyanın özelliklerini taklit eden sanal bir dünyada dolaşıyor. Hızla gelişen Metaverse’de 2020’den günümüze sanal para cüzdanı olan kişi sayısı 10 kat artışla 50 bine ulaşırken; sanal arazi, NFT ve sanal ürünler piyasası 200 milyon doları aştı.

Eğitimde motivasyonu artırıyor

Eğitim alanında da etkisini gösteren Metaverse, öğrenci ve öğretmenlere daha kapsamlı, ayrıntılı, gerçekçi, etkileşimli, eğlenceli ve çokboyutlu öğrenme deneyimi sunuyor. Metaverse’te eğitim, ağırlıklı olarak oyun mantığı üzerine inşa edildiği için, öğrencilere sosyalleşme hissini tattırarak motivasyonu artırıyor. Bilgiyi sahada uygulama fırsatı sunan ve dene-yanıl yöntemine imkân veren Metaverse, sağladığı zaman, mekân ve bütçe avantajlarıyla da eğitim dünyasının ilgisini çekiyor.

242 bini aşkın çocuğa ulaşıldı

“Yarını Kodlayanlar” projesiyle, Türkiye’nin dört bir yanında yaşları 7-14 arasında değişen çocuklara gönüllü eğitmenlerin yönetiminde programlamaya giriş, algoritma mantığı, uygulama yapma, hikâye oluşturma ve oyun yapma gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor. Eğitimlerde çocuklara programlama hakkında fikir sahibi olma, becerilerini ortaya çıkaracak çalışmalar yapma, kendi hayal dünyalarını oluşturma, kendi oyunlarını üretme imkânı sunuluyor. Bugüne kadar 81 ilde 242 bini aşkın çocuğa ulaşan proje kapsamında, 1 yılda elde edilen toplam sosyal değer yaklaşık 6,6 milyon TL olurken, projeye yapılan her 1 TL’lik yatırım 4,4 TL değerinde sosyal fayda oluşturdu.