Bilsoft’tan esnafa büyük kolaylık

Bilsoft Yazılım, KOBİ’lerin e-faturaya geçişini kolaylaştırmak için ’Şimdi Al 3 Ay Sonra Öde’ kampanyası başlattı.

KOBİ’ler için birçok alanda yazılımlar yapan Bilsoft Yazılım, çeşitli kampanyalar da düzenliyor. Müşteri Hizmetleri Müdürü Feyza Akdemir, yaptığı açıklamada, "Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yayınlamış olduğu e-dönüşüm takvimi çerçevesinde e-faturaya geçecek esnafın bütçelerini rahatlatarak ödeme kolaylığı sunacağız. ’Şimdi Al 3 Ay Sonra Öde’ kampanyası ile Online Bulut Muhasebe Programında cari, stok, banka, kasa ve gelir-gider takibini yaparken, kolayca tek ekranda e-fatura kesebilecektir. Matbu evraklarda fatura düzenleme, fatura takibi, fatura kargolama gibi süreçleri geride bırakın" dedi.