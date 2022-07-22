banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Erdoğan, 41 Ayda 41 Eser Toplu Açılış Töreninde...
Erdoğan, 41 Ayda 41 Eser Toplu Açılış Töreninde...
Tatilden vazgeçmeyenler çadırı tercih ediyor
Tatilden vazgeçmeyenler çadırı tercih ediyor
Yüzyıllardır atmaca kültürünü yaşatıyorlar
Yüzyıllardır atmaca kültürünü yaşatıyorlar
Salçalık domatesler tezgahlara indi
Salçalık domatesler tezgahlara indi

Bilsoft’tan esnafa büyük kolaylık

Bilsoft Yazılım, KOBİ’lerin e-faturaya geçişini kolaylaştırmak için ’Şimdi Al 3 Ay Sonra Öde’ kampanyası başlattı.

Bilim ve Teknoloji 22.07.2022, 13:48
Bilsoft’tan esnafa büyük kolaylık

Bilsoft Yazılım, KOBİ’lerin e-faturaya geçişini kolaylaştırmak için ’Şimdi Al 3 Ay Sonra Öde’ kampanyası başlattı.

KOBİ’ler için birçok alanda yazılımlar yapan Bilsoft Yazılım, çeşitli kampanyalar da düzenliyor. Müşteri Hizmetleri Müdürü Feyza Akdemir, yaptığı açıklamada, "Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yayınlamış olduğu e-dönüşüm takvimi çerçevesinde e-faturaya geçecek esnafın bütçelerini rahatlatarak ödeme kolaylığı sunacağız. ’Şimdi Al 3 Ay Sonra Öde’ kampanyası ile Online Bulut Muhasebe Programında cari, stok, banka, kasa ve gelir-gider takibini yaparken, kolayca tek ekranda e-fatura kesebilecektir. Matbu evraklarda fatura düzenleme, fatura takibi, fatura kargolama gibi süreçleri geride bırakın" dedi.

Yorumlar (0)
27°
açık