Bilişim Vadisi İzmir’e uzandı

Kocaeli ile İzmir’in teknolojik entegrasyonu için yeni bir adım atıldı. İzmir’de yaklaşık 180 bin metrekarelik alanın Bilişim Vadisi’nin "İzmir Teknoloji Üssü” ek alanı olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayınlandı. Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu, Kocaeli ve İzmir arasında oluşacak teknoloji koridorunun Bilişim Vadisi’nin tecrübe, bilgi ve birikimiyle teknolojide küresel rekabeti arttıracağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 yılında Bilişim Vadisi’nin resmi açılışını gerçekleştirmişti. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü yanında kurulacak yeni teknoloji geliştirme bölgesini Bilişim Vadisi çatısı altına alacaklarını belirterek, “İşte Osmangazi Köprüsü burada. Artık İzmir’e 2,5 saatte ulaşılabiliyor. Bu sayede Kocaeli’yle İzmir’i teknolojik açıdan da buluşturuyoruz. Buralarda oluşacak bilgi birikimiyle uluslararası alanda rekabet edebilir bir teknoloji üssü oluşturmanın peşindeyiz” demişti. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayınlandı. İzmir’de yaklaşık 180 bin metrekarelik alan, Bilişim Vadisi’nin kurumsal yapısıyla birleştirilerek "İzmir Teknoloji Üssü" ek alanı olarak belirlendi.

“Küresel rekabeti arttıracak”

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada Bilişim Vadisi’nin Türkiye’nin en büyük teknoloji geliştirme bölgesi olduğunu ifade ederek, bu kararla Kocaeli ve İzmir arasında oluşacak teknoloji koridorunun Bilişim Vadisi’nin tecrübe, bilgi ve birikimiyle teknolojide küresel rekabeti arttıracağını belirtti. Bilişim Vadisi’nin gelişen ekosisteminin üniversiteleriyle, enstitüleriyle ve kuracağı altyapılar ile sanayinin dijitalleşmesinde ve yazılım endüstrisinin gelişmesinde önemli katkı sunmaya başladığını kaydeden İbrahimcioğlu, “Bu katkı, Bilişim Vadisi İzmir Teknoloji Üssü ile de bütünleşip güçleniyor ve büyüyor. Böylelikle merkezi olmayan Ar-Ge anlayışıyla duvarsız Teknopark kuruyoruz” açıklamasında bulundu.

İş birliği ağını İzmir’e taşıyacak

Bilişim Vadisi, geliştirdiği ulusal ve uluslararası iş birliği ağını İzmir Teknoloji Üssü ile İzmir’e taşıyacak. İzmir Teknoloji Üssü, üreteceği yüksek ve faydalı teknolojiyle ulusal ve uluslararası firmalara ev sahipliği yapacak. Burada kurulacak Ar-Ge ve kuluçka merkeziyle girişimcilere destek verilecek. Sivil teknolojileri odağına alan Bilişim Vadisi, böylece İzmir’de de istihdama ve üretime katkı sağlayacak.